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Manisa'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 20:18 | Son Güncelleme

Selendi ilçesinde 8 gün önce geçirdikleri trafik kazasında karısı ölen kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde 8 gün önce geçirdikleri trafik kazasında karısı ölen kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kürkçü Mahallesi yakınlarında 11 Mart'ta geçirdikleri trafik kazasında eşi Ayşe Erkardaş'ı (56) kaybeden Yunus Erkardaş (56), tedavi altında bulunduğu Turgutlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Ramazan Ürkmez (26) idaresindeki 40 LA 818 plakalı otomobil, Kürkçü Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Yunus Erkardaş'ın kullandığı 45 U 3327 plakalı sepetli motosikletle çarpışmıştı. Kazada, motosikletteki Ayşe Erkardaş olay yerinde hayatını kaybetmiş, eşi Yunus Erkardaş ağır yaralanmıştı.

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