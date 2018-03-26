Manisa'daki trafik kazası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralı sayısı 31'e yükseldi, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Ramazan K'nin kullandığı 45 R 9924 plakalı yolcu otobüsünün, Gördes - Akhisar yolu üzerindeki Fundacık mevkisinde karşı yönden gelen Sami Odabaş (54) yönetimindeki 06 FZ 4254 plakalı hafriyat kamyonunun kasasına çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralananların sayısının özel hastanede tedavi gören yolcularla 31 olduğunu belirledi.
Hayati tehlikesi devam eden 8 yaralıdan sürücü ve 2 yolcu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.
Gördes Devlet Hastanesinde tedavileri devam eden yaralılardan 6 yolcu ise taburcu edildi.
Kazadan sonra ifadesi alınmak üzere Gördes İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Kamyon sürücüsü Sami Odabaş gözaltına alındı.
Tek şeritten kontrollü verilen trafik ise kamyon ve otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından çift şeritli ulaşıma açıldı.
- Olay
Ramazan K'nin kullandığı 45 R 9924 plakalı yolcu otobüsü, Gördes - Akhisar yolu üzerindeki Fundacık mevkisinde karşı yönden gelen Sami Odabaş (54) yönetimindeki 06 FZ 4254 plakalı hafriyat kamyonunun kasasına çarpmış, kazada otobüs sürücüsü ile 26 yolcu yaralanmıştı.
Kamyon sürücüsü Odabaş, ifadesi alınmak üzere Gördes İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmüş, Gördes - Akhisar yolunda kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü sağlanmıştı.
Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı
İşe giderken dehşeti yaşadı! 4 gündür haber alınamıyor
PKK'ya ağır darbe! Eğitim kampı yerle bir
Afrin'le iglili çok konuşulacak ifadeler: Türkiye'nin ABD'ye mesajıdır
Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğin saldırı!
Muğla'da karaya vurdu! Görenler şoke oldu
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!
Babası için 'iğrenç adam' demişti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum