Manisa'daki trafik kazası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde 31 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan hafriyat kamyonunun sürücüsü tutuklandı.

Ramazan K'nin kullandığı 45 R 9924 plakalı yolcu otobüsüyle dün Gördes-Akhisar yolu Fundacık mevkisinde çarpışan 06 FZ 4254 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü Sami O. (54), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sami Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, Gördes ve Akhisar devlet hastanelerinde tedavileri devam eden yaralılardan 12'si taburcu edildi.

Trafik kazasında yaralanan 31 kişi hastanelere kaldırılmış, hafriyat kamyonu sürücüsü Sami O. gözaltına alınmıştı.