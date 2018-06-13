Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Manisa, Turgutlu, İzmir ve Konya'da belirlenen 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 1 tabanca, 13 fişek, 1 tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 1 hassas terazi, 3 kilo esrar, bin 45 sentetik hap, 314 gram metamfetamin ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 5'i savcılıkça diğerleri de adli kontrol hükümleri gereğince serbest bırakıldı.
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