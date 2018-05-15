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Manisa'dan Filistin'e destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 16:49 | Son Güncelleme

 ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bu durumu protesto eden Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından katledilmesi, Manisa'da protesto edildi.  ABD'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bu durumu protesto eden Filistinlilerin katledilmesiyle ilgili Manisa'da AK Parti İl Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla protesto edildi. İlk olarak yaşamını yitiren Filistinliler için Hatuniye Camii'nde Manisa Müftü Vekili Osman Canpolat tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Manisa'dan Filistin'e destek

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bu durumu protesto eden Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından katledilmesi, Manisa'da protesto edildi.
ABD'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bu durumu protesto eden Filistinlilerin katledilmesiyle ilgili Manisa'da AK Parti İl Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla protesto edildi. İlk olarak yaşamını yitiren Filistinliler için Hatuniye Camii'nde Manisa Müftü Vekili Osman Canpolat tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze namazına Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Ak Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, Ak Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ak Partili Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve birçok vatandaş katıldı. Ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geçildi. Burada, Filistin'e destek verilip, ABD ile İsrail kınandı.
Protestoya katılanlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyıp, sık sık tekbir getirdi. Ak Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, ABD'nin Büyükelçiliği'ni taşımasının yok hükmünde olduğunu söyleyip, kararı tanımadıklarını söyledi. Kudüs'ün statüsünü değiştirecek adımlardan kaçınılması gerektiğini dile getiren Mersinli, "ABD'nin yaptığının Ortadoğu'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin onurlu davalarını savunurken, İsrail'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişine içimiz kan ağlayarak şahit olduk. ABD ve İsrail'in mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku çiğnemesini lanetliyoruz. Uluslararası arenayı ve Birleşmiş Milletleri harekete geçmeye çağırıyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından açıklamaya katılanlar İstiklal Marşı'nı okudu ve dua edip alandan ayrıldı.

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Manisa'dan Filistin'e destekManisa'dan Filistin'e destekManisa'dan Filistin'e destekManisa'dan Filistin'e destek

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