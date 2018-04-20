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Manisalı çocuklar Atatürk’le aynı karede yer alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 14:16 | Son Güncelleme

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladığı etkinlikte çocukları Mustafa Kemal Atatürk ile aynı karede buluşturacak.Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Manisalı çocuklar Atatürk’le aynı karede yer alacak

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladığı etkinlikte çocukları Mustafa Kemal Atatürk ile aynı karede buluşturacak.
Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Alışveriş merkezi tarafından hazırlanan etkinlik kapsamında 21, 22 ve 23 Nisan 2018 günleri Forum Magnesia’yı ziyaret edenler, hazırlanan özel fotoğraf alanında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile aynı karede bulunma imkanı yakalayacak. 23 Nisan günü tüm Forum Magnesia ziyaretçileri bando takımı eşliğinde 23 Nisan coşkusunu yaşarken, minik misafirler de yüzlerine Türk Bayrağı çizdirebilecekler. Alışveriş merkezi tüm çocukları düzenlenen etkinliğe davet etti.

Manisalı çocuklar Atatürk’le aynı karede yer alacak

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