Manisalı Ece'nin piyano başarısı

Bu yarışmada kendi yaş grubu kategorisinde en yüksek puanı toplayan ve birinci olan Karataş, derecelerine yenilerini ekleyip dünyaca ünlü bir piyanist olmak istiyor.

Kendisine dünyaca ünlü piyanist Valentina Lisitsa'yı idol olarak seçen Damla Ece Karataş, kendini geliştirerek yurt içindeki çeşitli yarışmalarda dereceler elde etti.

Bebekliğinden beri oyuncak piyanolarla oynadığını aktaran Karataş, "6 yaşında babamın hayali olan piyanist olmayı yerine getirmek için çalışmaya başladım. 5 yıl dijital piyano ile çalıştıktan sonra bana yeni bir piyano alındı ve bununla çalışmaya devam ettim. Yarışmalara katılmaya başladım ve her katıldığım yarışmadan bir ödülle döndüm. En son katıldığım Almanya'daki yarışmada 8 juri üyesinin en yüksek puanını alarak birinci oldum." dedi.

- "Lisitsa ile aynı sahneyi paylaşmayı hayal ediyorum"

Piyanoyu bütün enstrumanlar arasında farklı gördüğünü anlatan Karataş, şunları kaydetti:

"Piyano bana sanki enstrümanların kralıymış gibi geliyor. Piyanoyu kullanırken orkestranın yönetmeniymiş gibi kendimi hissediyorum. Ünlü piyanist Valentina Lisitsa'nın videolarını izliyorum. Onun örnek alıyorum, bir gün onunla birlikte çalabilmeyi hayal ediyorum." ifadelerini kullandı.

Damla Ece'nin babası Teoman Cüneyt Karataş ile annesi Yasemin Karataş da kızlarının başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.