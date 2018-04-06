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Manisalı Ece'nin piyano başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 19:20 | Son Güncelleme

Gürcistan'da düzenlenen W.A. Mozart Uluslararası Yarışması'nda ikinciliği elde eden 11 yaşındaki piyano öğrencisi Damla Ece Karataş, Almanya'daki yarışmada ise birinci oldu

MANİSA (AA) - Gürcistan'da düzenlenen W.A. Mozart Uluslararası Yarışması'nda ikinciliği elde eden 11 yaşındaki piyano öğrencisi Damla Ece Karataş, Almanya'daki yarışmada ise birinciliğe layık görüldü.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Damla Ece Karataş, doktor babasının desteğiyle 6 yaşında çalmaya başladığı piyanoda kısa sürede önemli başarılara imza attı.

Kendisine dünyaca ünlü piyanist Valentina Lisitsa'yı idol olarak seçen Damla Ece Karataş, kendini geliştirerek yurt içindeki çeşitli yarışmalarda dereceler elde etti.

İlk uluslararası deneyimini 2 ay önce Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen W.A. Mozart Uluslararası Piyano Yarışması'nda yaşayan Karataş, aldığı ikincilik sayesinde uluslararası prestije sahip "8. Musical Fireworks in Baden-Württemberg" yarışmasına katıldı.

Bu yarışmada kendi yaş grubu kategorisinde en yüksek puanı toplayan ve birinci olan Karataş, derecelerine yenilerini ekleyip dünyaca ünlü bir piyanist olmak istiyor.

Damla Ece Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının isteği üzerine başladığı piyanoda 10'dan fazla uluslararası öneme sahip yarışmada dereceye girmeyi başardığını söyledi.

Bebekliğinden beri oyuncak piyanolarla oynadığını aktaran Karataş, "6 yaşında babamın hayali olan piyanist olmayı yerine getirmek için çalışmaya başladım. 5 yıl dijital piyano ile çalıştıktan sonra bana yeni bir piyano alındı ve bununla çalışmaya devam ettim. Yarışmalara katılmaya başladım ve her katıldığım yarışmadan bir ödülle döndüm. En son katıldığım Almanya'daki yarışmada 8 juri üyesinin en yüksek puanını alarak birinci oldum." dedi.

- "Lisitsa ile aynı sahneyi paylaşmayı hayal ediyorum"

Piyanoyu bütün enstrumanlar arasında farklı gördüğünü anlatan Karataş, şunları kaydetti:

"Piyano bana sanki enstrümanların kralıymış gibi geliyor. Piyanoyu kullanırken orkestranın yönetmeniymiş gibi kendimi hissediyorum. Ünlü piyanist Valentina Lisitsa'nın videolarını izliyorum. Onun örnek alıyorum, bir gün onunla birlikte çalabilmeyi hayal ediyorum." ifadelerini kullandı.

Damla Ece'nin babası Teoman Cüneyt Karataş ile annesi Yasemin Karataş da kızlarının başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Sanatçı olma hayalini kızı gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Baba Karataş, şunları kaydetti:

"Daha eşim Eceye hamileyken onun sanatçı olmasını eşime söylemiştim. Ben eskiden beri müzik aleti çalan arkadaşlarıma hep gıpta ile bakardım. Müzik aleti öğrenmek için bizim çok imkan ve fırsatımız olmadı. Ama kendi bulamadığım fırsatı çocuklarıma sağlamak istedim. Ece'yi ilkokula başlamasıyla bir müzik aletine yönlendirmek istedim, piyano sesi ailecek çok hoşumuza gidiyordu ve piyano derslerine başladı. Ece bize bu mutluluğu yaşattı. Orda Türkiye'yi temsil etmek ve bir ödül kazandırmak gurur vericiydi."

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Almanya öğrenci piyanist piyano

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