Manisalı minik piyanist Almanya’da düzenlenen yarışmada birinci oldu

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen W.A. Mozart Uluslararası Yarışması’nda elde ettiği ikincilik ile ilk uluslararası derecesini alan Manisalı 11 yaşındaki piyano öğrencisi Damla Ece Karataş, Almanya’da düzenlenen yarışmada birinci oldu.

Almanya’nın Mühlacker şehrinde düzenlenen ’8. Musical Fireworks in Baden-Württemberg’ piyano yarışması, Türkiye, Hollanda, Almanya, Fransa, Rusya ve Amerika’nın da bulunduğu 16 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi. Şubat ayında Gürcistan’da düzenlenen yarışmada kategorisinde ikinci olan ve Almanya’da düzenlenen ’Musical Fireworks in Baden-Württemberg’ piyano yarışmasına davet edilen Salihlili minik piyanist Damla Ece Karataş, 11-14 yaş grubunun yer aldığı B kategorisinde birinci oldu.

Gürcistan’da ikincilik aldığını söyleyen Damla Ece Karataş, “Oradan kazandığım sertifika ile Almanya’daki yarışmanın ilk turunu geçmiş sayıldım ve direkt olarak ikinci tura katıldım. İkinci turda çok güçlü rakiplerim vardı ve 12 rakibim ile yarıştım. Yarışmadan önce böyle birincilik beklemiyordum. Ama yarışma performansımdan sonra derece alır mıyım, almaz mıyım diye düşünmeye başladım. Sonra bana da sürpriz oldu, birinci oldum” dedi.

Kendilerine verilen sürenin on dakika olduğuna vurgu yapan Karataş, “Bu on dakika içerisinde Mozart Sonat K 545 birinci, ikinci ve üçüncü bölümdü. Diğer parçam ise Chopin Prelude Miminör idi” diye konuştu.

Yarışmaya çıkmadan önce sorun yaşadığını anlatan Karataş, “Yarışmadan önce antrenman yapıp, parmaklarımı ısıtmam gerekiyordu. Ama orada bir tek prova odası vardı. O prova odasında da benim kategoride yarışacak olan Rus bir yarışmacı vardı ve o çalışıyordu. O da yarışma öncesi ellerini ısıtmamıştı. Biz öğretmenimle içeriye girip izin aldık, kalkıp bize antrenman yapmam için izin verdi. Ben bundan çok memnun oldum” dedi.

Bir sonraki yarışma olarak Bulgaristan’a gitmeyi planladığına vurgu yapan Damla Ece Karataş, “Bulgaristan’da yapılacak olan yarışma ise Eylül ayında yapılacak. İlerleyen dönemde ya Görsel Sanatlar Lisesi ya da konservatuvar okumayı düşünüyorum. Yoluma böylece devam etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Sürenin çok kısa olmasına rağmen Damla Ece Karataş’ın muhteşem başarı elde ettiğini ifade eden piyano öğretmeni Gülmira Ustalar, “Damla Ece’yi tekrar kutlamak istiyorum” dedi. İçlerinde her şeye rağmen acaba diye tereddütler olduğunu belirten Ustalar, “Almanya’daki yarışmada çocuk ne zaman sahneden indi, ben anladım mutlaka bir derece olacak. Ama birinci olması sürpriz oldu. Bunu itiraf etmek lazım. Çünkü biz bu başarı ile o kadar çok mutlu olduk ki anlatamam” dedi.

Almanya’daki yarışmada 8 tane jürinin yer aldığını anlatan Ustalar, “Yarışmada Damla Ece 8 jüri üyesinden de tam not almış sayılıyor. Çünkü birincilik, tüm puanları toplayıp hesaplanıyor. Yarışmadaki diğer çocukların aldığı puanlarla karşılaştırdığımızda Ece’nin puanı yüksek çıktı. Biz bunu böyle değerlendirdik. Biz bundan tekrar tekrar mutlu olduk” diye konuştu.

Piyano öğretmeni Ustalar, Damla Ece’nin bu başarıyı tek başına elde etmediğini, anne, baba ve aile desteği ile bu başarıyı elde ettiğini sözlerine ekledi.

Damla Ece’nin babası Teoman Cüneyt Karataş da şunları söyledi:

“Gürcistan’dan sonra Almanya’daki yarışmada Damla Ece’ye çok güvenip, mutlaka bir derece alacağını düşünüyorduk ama yinede bizim için bir sürpriz oldu. Bu başarı hepimiz için gurur verici bir başarı oldu. Ülkemiz için ve diğer çocuklar için bu yol olur. Bu kapıdan geçip, büyük başarılar elde ederler.”

Kızı Damla Ece’yi elde ettiği başarıdan dolayı kutlayıp teşekkür eden anne Yasemin Karataş ise, “Ülkemizi Almanya’da en iyi şekilde temsil ederek bizleri gururlandırıp, yine eli boş dönmedi. Bu başarıda en büyük pay sahibi olan piyano öğretmenimiz Gulmira Ustalar’a çok teşekkür ediyorum” dedi.