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Manisalı öğrencilerden Münbiç koreografisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 19:29 | Son Güncelleme

Manisalı öğrencilerden Münbiç koreografisi

MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek amacıyla "Münbiç" yazdıkları koreografi gerçekleştirdi.

Okul bahçesinde toplanan 250 öğrenci, Okul Müdürü Ali Balsüt ve Müdür Yardımcısı Samet Güleryüz'ün de destekleriyle "Münbiç" koreografisi oluşturdu, "Afrin için teşekkürler. Sıradaki hedef Münbiç" yazılı pankart açtı.

Öğrencilerin Türk bayrağını da dalgalandırdığı koreografi, drone ile havadan görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Koreografi Manisa münbiç öğrenci

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