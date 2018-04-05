Manisalı öğrencilerden Münbiç koreografisi

MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek amacıyla "Münbiç" yazdıkları koreografi gerçekleştirdi.

Okul bahçesinde toplanan 250 öğrenci, Okul Müdürü Ali Balsüt ve Müdür Yardımcısı Samet Güleryüz'ün de destekleriyle "Münbiç" koreografisi oluşturdu, "Afrin için teşekkürler. Sıradaki hedef Münbiç" yazılı pankart açtı.

Öğrencilerin Türk bayrağını da dalgalandırdığı koreografi, drone ile havadan görüntülendi.