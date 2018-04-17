Manisalı pazarcılar perşembe pazarı sorununun çözülmesini bekliyor

Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, perşembe pazarıyla ilgili yer belirlenememesi sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.

Manisa’da Eski Garaj Yeni Proje inşaatı nedeniyle taşınmak zorunda kalınan perşembe pazarının yeni yerinin belirlenmesiyle ilgili tartışmalar devam ederken, Manisalı pazarcı esnafı da 3 haftadır pazar kuramadı. Son UKOME toplantısında eski bir yağ fabrikasının bulunduğu boş alana perşembe pazarının kurulması kararıyla ilgili açıklama yapan Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, "Tüm Manisa halkımızın, tüm pazarcı esnafı arkadaşlarımızın bilgileri dahilinde, halkımızla yaptığımız araştırmalarda sorduğumuzda tamamı Manisa’nın çevre yolundan aşağıda Cider’in önüne gitmeyeceğini herkes bilmekte. Bunu bile bile de halkımızın birincisi sürat yolunu, Horozköy yolunu, Barbaros yolunu geçmesi mümkün değil. Onun altında da tren yolu geçiyor. Can güvenliği hiç bir şekilde olmayan bir yer. Bugün dışarı çıktığımız zaman nisan ayındaki sıcağı görüyoruz. O asfaltların eridiği sıcakların 40 dereceye çıktığını o asfaltta tezgah açacak esnafımızın 50-60 derece sıcaklıkta malını nereye koyacağını, nasıl tezgah açacağını bütün Manisa’nın bilmesi lazım. Biz halkımıza öncelikle hizmeti ön planda tutuyoruz. Tabi Barbaros halkımız da bizim halkımız. Barbaros’ta da pazar olsun. Oraya da salı, çarşamba ya da cuma günü orada altyapısı tamamlanmış güzel ufak, semt pazarı olsun. Burada belediyelerin çalışmalarını istiyoruz. Bir perşembe pazarını, kaldı ki 3. yolun altına gitmesi Manisa’nın ortasının boşalması demektir. Marketlerin önünün açılması demektir. Çıkar çevrelerinin bundan menfaat sağlayacağı demektir. Burada pazarcı esnafımızın orada tezgah açtığını bilmek, görmek istemiyoruz. Tezgah açtığımız anda halkımızın yolun altına geçeceğine inanmıyoruz" dedi.