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Manisalı yazarın imza günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 17:33 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisalı Yazar Osman Özbaş’ın kitap tanıtım ve imza günü etkinliğine katıldı.‘Manisa Şehir Yazıları’, ‘Son Harabati’, ‘Saatli Cumhuriyet Takvimi’ ve ‘Gediz Kıyılarında Bir Zamanlar’ adlı kitaplarıyla bilinen Manisalı Yazar Osman Özbaş için kitap tanıtım ve imza günü etkinliği düzenlendi.

Manisalı yazarın imza günü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisalı Yazar Osman Özbaş’ın kitap tanıtım ve imza günü etkinliğine katıldı.
‘Manisa Şehir Yazıları’, ‘Son Harabati’, ‘Saatli Cumhuriyet Takvimi’ ve ‘Gediz Kıyılarında Bir Zamanlar’ adlı kitaplarıyla bilinen Manisalı Yazar Osman Özbaş için kitap tanıtım ve imza günü etkinliği düzenlendi. Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonundaki Kitap tanıtım ve imza günü etkinliğine, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun da katıldı. Manisalı bir yazar olarak Manisa’yı da anlatan kitaplarını kitapseverlerle buluşturmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Osman Özbaş, “Çok mutluyum, özellikle Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkililerini burada görmek gurur verici. İmza günü etkinliğine katılmalarından dolayı ve desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum” dedi. Yazar Osman Özbaş, ‘Manisa Şehir Yazıları’ adlı kitabını Güzgülü ve Coşkun’a imzalayarak hediye etti.

Manisalı yazarın imza günü

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