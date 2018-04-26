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Manisalı yönetmenden beyaz perdeye ikinci film

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 10:22 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en genç yönetmenlerinden Berk Aygül, tamamı Manisa’da geçen korku-gerilim türündeki filmin çekimlerini sürdürüyor.Geçtiğimiz günlerde Gazi Üniversitesi ve Türk Dil Kurumunun düzenlediği film yarışmasından ödül ile dönen Türkiye’nin en genç yönetmeni Berk Aygül, ilk filmi “Bir Damla Aşk”ın ardından, ikinci uzun metraj sinema filmi "Sahir" ile beyaz perdeye hazırlanıyor.

Manisalı yönetmenden beyaz perdeye ikinci film

Türkiye’nin en genç yönetmenlerinden Berk Aygül, tamamı Manisa’da geçen korku-gerilim türündeki filmin çekimlerini sürdürüyor.
Geçtiğimiz günlerde Gazi Üniversitesi ve Türk Dil Kurumunun düzenlediği film yarışmasından ödül ile dönen Türkiye’nin en genç yönetmeni Berk Aygül, ilk filmi “Bir Damla Aşk”ın ardından, ikinci uzun metraj sinema filmi "Sahir" ile beyaz perdeye hazırlanıyor. Yağmur Türkan Caner’in senaryosunu yazdığı korku-gerilim türü filmin görüntü yönetmenliğinde ise Ulvi Karayiğit bulunuyor. Filmin yapımcılığını da üstlenen Berk Aygül, "İlk filmimiz Türkiye genelinde 35 salonda gösterime girmişti ve bir Manisa filmi olarak beyaz perde de boy göstermişti. Bu kez hedefimiz 100 salon ve üzeri diyebilirim. Yanı sıra uluslar arası film festivallerine katılıp başarılar elde etmeyi planlıyoruz. Türü korku-gerilim olan filmimizin çekimlerinin tamamını Manisa’da gerçekleştireceğiz. Aslında filmin iki ismi var, ancak ikinci ismini afiş ve fragman ile lanse edeceğiz. Daha önce Türk sinemasında yapılmamış bir şey olmayacak. İkinci isim işin biraz sürpriz tarafı diyebilirim. Filmimizin başrolünü Melda Yazgı, yan rolleri ise Zeynep Satır, Satılmış Yıldırım, Öykü Ayhan ve Recep Yenice üstleniyor. Saydığım isimlerin hepsine Bir Damla Aşk seyircisi aşinadır, bizde yavaş yavaş kendi oyuncu kadromuzu oturttuk diyebilirim" dedi.

Manisa’dan sponsor bulamadıklarından yakındı
Manisa’da geçen filme Manisa’dan sponsor bulamadıklarından yakınan Aygül, filmin sponsorluğu için İzmir’den bazı firmalarla görüştüğünü belirterek, "Filmimizin sponsorluk görüşmeleri olumlu yönde ilerliyor, ancak firmaların İzmir’den olması ve Manisa’nın bu duruma sessiz kalması biraz üzücü, anlaşmalarımızın tam anlamıyla sağlanmasının ardından kontak halinde olduğumuz iki ünlü isim ile de imzalarımızı atacağız. İmzalar atılmadan isim vermem doğru olmaz o yüzden şimdilik bir şey söylemeyeyim. Ercüment hocayı geçtiğimiz ay kaybettik. Bana her zaman büyük destekte bulunan bir isimdi. Bu projede de bizlerle olacaktı ancak nasip olmadı. Mekanı cennet olsun çok büyük bir yeri var bende" diye konuştu.
Aygül ayrıca As Yapım’ın artık reklam ajansı olarak da faaliyet göstermeye başladığını ve sinema filminin ardından halihazırda anlaştıkları firmaların reklam-tanıtım filmlerinin çekimlerine başlayacaklarını söyledi.

Manisalı yönetmenden beyaz perdeye ikinci film

Manisalı yönetmenden beyaz perdeye ikinci film

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