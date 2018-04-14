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Manisalılar Miraç kandilinde camilere akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 14:26 | Son Güncelleme

Miraç Kandilinde Manisalılar adeta camilere akın etti.

Miraç Kandilinde Manisalılar adeta camilere akın etti. Manisa’nın en eski camilerinden biri olan Hatuniye Camiinde düzenlenen program büyük ilgi görürken Miraç Özel Programı TGRT Haber ekranlarından da canlı olarak yayınlandı.
Miraç Kandilinde Manisa’daki camiler 7’den 70’e vatandaşların adeta akınına uğradı. Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camiinde düzenlenen Miraç Özel programı TGRT Haber ekranlarından canlı yayınlanarak tüm Türkiye’ye ulaştırıldı. Manisa İl Müftü Yardımcısı Paşa Bektaş’ın vaaz verdiği programda duayı Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur yaptırdı. Cami çıkışında cemaate Şehzadeler Belediyesi tarafından süt ikramında bulunurken bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla hayır dağıttı.

AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları’ndan Miraç programı
AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları da, Miraç Kandili münasebetiyle Ulucami’de yatsı namazı çıkışında cemaate kandil simidi dağıttı.
Vatandaşların kandillerini kutlayan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, "Miraç olayı her safhası ile insanlığa büyük bir mirastır. Miraç’ın en büyük miraslarından biri de namazdır. Bu sebeple Manisa’mızın kadim camilerinden olan Ulu Camimizde cemaatimizle eda ettiğimiz yatsı namazının akabinde Manisalı hemşerilerimizin kandillerini kutladık ve kandil simidi ikram ettik. Tüm İslam Aleminin Miraç kandilini kutlar, mazlum coğrafyalardaki Müslümanların huzura ererek ibadet ve yaşamlarını korkmadan sürdürebilmelerini Rabbimden niyaz ederim" açıklamasında bulundu.

Manisalılar Miraç kandilinde camilere akın etti

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Manisalılar Miraç kandilinde camilere akın etti

Manisalılar Miraç kandilinde camilere akın etti
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Manisalılar Miraç kandilinde camilere akın etti

Manisalılar Miraç kandilinde camilere akın etti
3 / 10

Manisalılar Miraç kandilinde camilere akın etti

Manisalılar Miraç kandilinde camilere akın etti
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Manisalılar Miraç kandilinde camilere akın etti

Manisalılar Miraç kandilinde camilere akın etti
5 / 10

Manisalılar Miraç kandilinde camilere akın etti

Manisalılar Miraç kandilinde camilere akın etti
6 / 10

Manisalılar Miraç kandilinde camilere akın etti

Manisalılar Miraç kandilinde camilere akın etti
7 / 10

Manisalılar Miraç kandilinde camilere akın etti

Manisalılar Miraç kandilinde camilere akın etti
8 / 10

Manisalılar Miraç kandilinde camilere akın etti

Manisalılar Miraç kandilinde camilere akın etti
9 / 10

Manisalılar Miraç kandilinde camilere akın etti

Manisalılar Miraç kandilinde camilere akın etti
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Manisalılar Miraç kandilinde camilere akın etti

Manisalılar Miraç kandilinde camilere akın etti
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