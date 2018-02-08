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Manisa’nın genç sesleri Türk müziği için yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 19:04 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen ‘Gençlik Merkezleri Türk Müziği Yarışması İl Birinciliği’ Manisa’da da yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen ‘Gençlik Merkezleri Türk Müziği Yarışması İl Birinciliği’ Manisa’da da yapıldı. Yarışmada, ‘Sahne sırası sende’ ve ‘Türk müziği’ yarışması konularında büyük heyecan yaşandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bin yıllık kültürümüzün ayrılmaz parçası olan Türk müziği, şiir ve tiyatronun gençlerce benimsenmesi, yaşatılması ve değerlerimizin sahneye taşınması amacıyla hayata geçirilen Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği Yarışması İl Birinciliği gerçekleştirildi. Şehzadeler Belediyesi tarihi Bedesten Salonu’nda yapılan yarışmaya, 18-23 ve 24-29 yaş grubu arası erkek ve bayan kategorisinde 47 genç katıldı. Yarışmanın jüri üyeliklerini, Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Mesut Barış, Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Arcan Aydınlı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Koro Şefi Şener Akınç yaptı.
Programa Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Ömer Kutlu, Ar-Ge Şube Müdürü Murat Aktaş, gençlik merkezi liderleri ve yarışmacı gençlerin aileleri de katıldı. Birbirinden güzel Türk Müziğinin seslendirildiği yarışma sonunda jüri üyeleri seçim yapmakta zorlandı.
Yarışmada 18-23 yaş kategorisinde bayanlarda Dilek Yarıcı, erkeklerde ise Berk Kavçak birinci oldu. 24-29 kategorisinde ise bayanlarda Funda Gül Aşıcı birinci oldu. Gruplar Kategorisinde Şehzadeler Gençlik Merkezi Zeytin Dalı Grubu birinci oldu. Dereceye girenler nisan ayında İzmir’de düzenlenecek olan grup yarışmasında Türkiye finaline katılmak için yarışacak.
Birinci olan yarışmacılara protokol üyeleri tarafından katılım belgesi ve ödülleri verildi. Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Ömer Kutlu, jüri üyelerine plaket ve çiçek takdim etti. Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, “Bakanlığımız tarafından düzenlenen ‘Sahne Sırası Sende Türk Müziği Yarışması’ ile hem kültürümüzü yaşatıyor hem de Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlerimizi bir araya getiriyoruz. Bu açıdan bu program gençlerimizin birbirlerini tanımaları, kaynaşmaları açısından da çok önemli bir çalışma. Bu anlamda yarışmaya katılan tüm gençlerimize çok teşekkür ediyorum yolunuz açık olsun başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Manisa’nın genç sesleri Türk müziği için yarıştı

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Manisa’nın genç sesleri Türk müziği için yarıştı

Manisa’nın genç sesleri Türk müziği için yarıştı
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Manisa’nın genç sesleri Türk müziği için yarıştı

Manisa’nın genç sesleri Türk müziği için yarıştı
3 / 7

Manisa’nın genç sesleri Türk müziği için yarıştı

Manisa’nın genç sesleri Türk müziği için yarıştı
4 / 7

Manisa’nın genç sesleri Türk müziği için yarıştı

Manisa’nın genç sesleri Türk müziği için yarıştı
5 / 7

Manisa’nın genç sesleri Türk müziği için yarıştı

Manisa’nın genç sesleri Türk müziği için yarıştı
6 / 7

Manisa’nın genç sesleri Türk müziği için yarıştı

Manisa’nın genç sesleri Türk müziği için yarıştı
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Manisa’nın genç sesleri Türk müziği için yarıştı

Manisa’nın genç sesleri Türk müziği için yarıştı
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