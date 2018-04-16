Manisa'nın hiç bilinmeyen fotoğrafları sergilendi

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Yunanların Kurtuluş Savaşı döneminde kaçarken yaktığı evlere ait fotoğraflar ilk kez sergilendi.

Turizm Haftası etkinleri kapsamında, işgal yılları döneminde kaçan Yunanların dinamitle patlatarak ateşe verdiği Manisa'nın yer aldığı fotoğraflar, ilk kez sergilendi. 52 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışına Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, belediye başkan yardımcılar ve vatandaşlar katıldı.

Fatih Sergi Salonu'nda açılan fotoğraf sergisinde, 1902 ve 1922 yılları arasında Manisa'nın yangından sonra hasar gören evleri ve sokakların fotoğrafları yer aldı. Fotoğrafların, Erkan Akbalık gibi birçok araştırmacı ile Kültür Turizm Müdürlüğü'nün araştırmalarıyla elde edilen fotoğraflardan derlendiğini öğrenildi.

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, "Manisa'yı anlatan bir sergiyle haftamızı başlattık. Avrupalı bir iş adamının dünyanın farklı yerlerine gönderdiği ilk renkli fotoğraf makinesiyle Manisa'daki yangının hemen ardından çekilen fotoğrafları, yangın öncesi ve yangın sonrası fotoğrafları görebiliyoruz" dedi. Vali Mustafa Hakan Güvençer ise turizmcileri Manisa'ya ilgi göstermeleri için çağrı yaptı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi.

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