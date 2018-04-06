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Manisa’nın iş dünyası sandık başına gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 11:19 | Son Güncelleme

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) üyeleri 7 Nisan Cumartesi günü sandık başına gidiyor.

Manisa’nın iş dünyası sandık başına gidiyor

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) üyeleri 7 Nisan Cumartesi günü sandık başına gidiyor. Yaklaşık 5 bin kişinin sandık başına gideceği seçimlerde 25 meslek komitesinde 155 komite ve 65 meclis üyesi belirlenecek.
Manisa Ticaret ve Sanayi Odasında 7 Nisan Cumartesi Günü seçim heyecanı yaşanacak. Manisa Belediyesi Fuar Alanında yapılacak seçimlerde Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı yaklaşık 5 bin oda üyesi, saat 09.00’dan 17.00’a kadar açık kalacak sandıklarda oy kullanarak 25 meslek komitesinde 155 komite ve 65 meclis üyesini belirleyecek.

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