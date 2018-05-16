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Manisa'nın taban simidine coğrafi işaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 09:19 | Son Güncelleme

MANİSA'da, yüzyıllardır nohut mayasından yapılan taban simidine Türk Patent Enstitüsü'nden coğrafi işaret alındı.

Manisa'nın taban simidine coğrafi işaret

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da, yüzyıllardır nohut mayasından yapılan taban simidine Türk Patent Enstitüsü'nden coğrafi işaret alındı.
Manisa'da unlu mamuller üreten işletmecinin girişimiyle kentin taban simidi tescillendi. İşletme sahipleri baba İsmail ve oğlu Ruşen Gültekin, 2010 yılında nohut mayasından yapılan taban simidinin coğrafi işaretini almak için Türk Patent Enstitüsü'ne başvuru yaptı. Manisa taban simidine, 8 yıl sonra coğrafi işaret tescili verildi. Taban simidine coğrafi işaret alan Ruşen Gültekin, artık simidin belirli standartlarda üretileceğini söyledi. Tescil için arşivleri araştırdığını ve Manisa Celal Üniversitesi ile çalışma yaptıklarını anlatan Gültekin, nohut mayasından yapılan taban simidinin Manisa'da yüzyıllardır süren gelenek olduğunu kaydetti.
Gültekin, "Taban simidinin coğrafi işaretini aldık. Bu Manisa için bir kazanımdır. Coğrafi işareti almak 8 yıl sürdü. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gıda Bölümü ile birlikte nohut mayasıyla ilgili çalışma yapıldı. Nohut mayasıyla ilgili 8 yıl boyunca araştırmalar yaptık. Maya sürecini takip ettik. Nohut mayasını standart hale getirdik. Kütüphanelerdeki arşivleri araştırdım. Taban simidiyle ilgili makaleleri bulduk. Bir kitap hazırlayıp, bu maya ile yapılan simidin kaybolmamasını sağlayacağız. Biz Ramazan'da geceleri satılan taban simidi geleneğinin devam etmesini istiyoruz. Her sabah yenen taban simidi artık belirli standartlarda üretilecek. Manisa'da taban simidi üretenler ve satanlar standardı uygulamak zorunda olacak" diye konuştu.
İÇİNDE TUZ VE ŞEKER YOK
Taban simidinin sağlık açısından faydalı olduğunu dile getiren Gültekin, "İçinde katkı maddesi yok. Doğal mayadan yapılıyor. İçinde tuz ve şeker yok. Nohut mayası su kaynatılarak yapılır, ardından nohutlar kırılır. Bir şişenin içinde mayalanması beklenir. Ardından hamur haline getirilir ve bu hamurlar 2 saatte bir tazelenir. Yapım süreci neredeyse 24 saat sürüyor. Ayrıca diğer simitler pekmezde kaynatılır, taban simidi ise suda kaynatılır. Ortamı çok sıcak olmak zorunda. Biz coğrafi işareti alırken Manisa'da üretilen nohutla yapılmasını da vurguladık. Bunlar taban simidinin ayırt edici özellikleridir. Ortasında çizgisi olması ve diğer simide göre yassı olmasından ismi taban simidi olmuştur" dedi.
RAMAZAN'DA SUSATMIYOR
Taban simidinden peksimet ve simit ekmeği üretildiğini belirten Ruşen Gültekin, "Ramazan ayında insanları susatmadığı için tercih edilir. İçinde sadece un, su ve nohut mayası var. Nohut mayası başka mayalara benzemiyor. Nohut mayasından yapılan taban simidi çok çaba isteyen bir ürün. Biz bu geleneği, kaliteyi kaybetmek istemiyoruz. O yüzden coğrafi işareti aldık. Bunlar bizim değerlerimiz. Kültür mirası olarak yıllarca yenmesini istiyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Manisa'nın taban simidine coğrafi işaretManisa'nın taban simidine coğrafi işaretManisa'nın taban simidine coğrafi işaretManisa'nın taban simidine coğrafi işaret

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