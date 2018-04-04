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Mankenler sokak defilesi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 16:35 | Son Güncelleme

Özel bir firmanın katalog çekimleri için Adıyaman’a gelen mankenler sokak defilesi düzenledi.Ünlü bir gelinlik firmasının katalog çekimleri için önceki gün Nemrut Dağına çıkan mankenler daha sonra Adıyaman’da sokak defilesi yaptı.

Mankenler sokak defilesi yaptı

Özel bir firmanın katalog çekimleri için Adıyaman’a gelen mankenler sokak defilesi düzenledi.
Ünlü bir gelinlik firmasının katalog çekimleri için önceki gün Nemrut Dağına çıkan mankenler daha sonra Adıyaman’da sokak defilesi yaptı. Nemrut Dağında olumsuz hava koşullarında zorlu bir katalog çekimi yapan mankenler daha sonra Gölbaşı Caddesi üzerinde ki ara sokakta sokak defilesi yaptı. Defileye çıkan 6 manken çeşitli gelinlik modellerini vatandaşların beğenisine sundu.
Mankenlerin sergilediği gelinlikler içerisinde kırmızı renkli ay-yıldızlı gelin başı büyük beğeni topladı.

Mankenler sokak defilesi yaptı

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