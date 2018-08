Manş'ı yüzerek en hızlı geçen Bengisu'dan rektöre ziyaret

İZMİR, (DHA) - EGE Üniversitesi (EÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Bengisu Avcı (22), İngiltere ile Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni yüzerek, en hızlı geçen Türk kadını olarak adını tarihe yazdırdı. Genç sporcu, Türkiye'ye dönünce EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret etti.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Bengisu Avcı, geçen yıl deneyerek, hipotermi nedeniyle tamamlayamadığı Manş Denizi geçişini bu sene başardı. Yüzme ile 6 yaşında tanışıp, açık su yarışlarında birçok derece elde eden Avcı, 2 yıl boyunca 'Manş hayali'ni gerçekleştirmek için antrenman yaptı. 'Channel Swimming Association'ın belirlediği kurallar gereği tekneye dokunması ve termal koruyucu ile yüzmeyi kolaylaştıran mayolar giymesi yasak olan Avcı, yaz aylarında bile sıcaklığı 14- 17 santigrat derece olan suda tam 47 kilometre boyunca yüzdü. Suya girdikten 11 saat 29 dakika sonra Fransa kıyısındaki Cap Gris Nez'e ulaşan Bengisu Avcı, bu dereceyle Manş'ı en kısa sürede geçen Türk kadını oldu. Milli sporcuya Manş Denizi geçişinde, yakınındaki teknede annesi Meserret Avcı, mentör antrenörü Kamil Resa, beslenme yardımcı antrenörü Matt Duggan ve gözlemci hakem Keith Oiller de eşlik etti.

REKTÖR BUDAK'A

Türkiye'ye dönen milli sporcu, EÜ Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Timuçin Gençer ile EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı makamında ziyaret etti. Genç sporcuyu tebrik edip, mutluluğunu paylaşan Budak, Avcı'yla gurur duyduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Budak, "Öğrencimiz Bengisu Avcı, Manş Denizi'ni en hızlı geçen Türk kızımız oldu. Gurur duyduk kendisiyle bizim için çok daha özel olanı, öğrencimiz olması. Öğretim üyelerimizin üzerinde emeğini olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Ben kızımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Maddi ve manevi her zaman Ege Üniversitesi olarak yanında olacağımızı söylemek istiyorum" dedi.

'BAŞARISIZ OLDUK AMA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK'

Ege Üniversitesi Spor Kulübü bünyesinde henüz 6 yaşındayken yüzmeyle tanıştığını belirten Bengisu Avcı, "2009 yılında açık su yüzme branşına başladım. Bu branşta milli takıma girdim ve çeşitli başarılar elde ettim. Açık suyu çok sevdiğimi fark ettim ve açık su maratonlarına katılmaya başladım. Manş Denizi'ni ilk kez bir Türk kadını 1979 yılında 15 saat 47 dakikada geçti. Rekor getirebileceğimizi düşündüm. Ayrıca bunca yıl sonra 'Neden bir Türk kadını daha geçmesin?' dedik. Türk kadınlarına örnek olsun, istedik. Ben bu işi tutkuyla yapıyorum, insanların tutkularını bırakmamasını istiyorum. Geçen yıl ilk kez bu yolculuğa çıktım, yanımda annem ve Kamil hocam vardı. Geçen yıl başarısız olduk ama çok şey öğrendik. O dönem su çok soğuktu ve hipotermi tehlikesi yaşadım. Hakem sudan beni alıp, yüzüşümü iptal etti; ancak mücadeleden vazgeçmedim ve bir kez daha denemek istedim. İngiltere'ye gidip, bir kez daha başvuruda bulundum" diye konuştu.

'HEDEFİM DÜNYANIN EN ZORLU PARKURUNU TAMAMLAMAK'

3 Ağustos 2018 tarihinde saat 03.17'de yüzmeye başladığını anlatan Avcı, şunları söyledi:

"Birçok olumsuzlukla karşılaşabiliyorsunuz ama bu yıl çok şanslıydım. Aslında büyük bir ekibimiz var ve o ekip sayesinde başladım. Geçiş kuş uçuşu 34 kilometre ancak gelgit ve akıntılar nedeniyle 47 kilometreyi buldu. 47 kilometrelik mesafeyi 11 saat 29 dakikada bitirdim. Zorlandığım her yerde içimden arkadaşlarımın, beni düşünen insanların, öğretmenlerimin ve ailemin ismini saydım. Yoksa soğuk ve akıntı nedeniyle başaramazdım. Özellikle bitişe 1 kilometre kala çok zorlandım. Gelgit değişiminden dolayı sürükleniyorduk ve o sırada daha çok güç uygulamam gerekiyordu ama saatlerdir de sudaydım. Yaklaşık 2,5 saat akıntıyla uğraştım. Benim için en zor kısmı oydu ama sonunda karaya ulaştım. Hedefim dünyanın en zorlu yüzme parkuru olan 'Seven Oceans' parkurunu tamamlamak. Bunu dünyada yapan çok az sporcu var. Eğer destek bulabilirsem bunları başarabilirim. Bugünlere ailemin desteğiyle gelebildim o yüzden maddiyat çok önemli. Eğer maddi destek bulabilirsem ülkemi en iyi şekilde temsil edebilirim."

Dünyanın en tehlikeli su yollarından biri olarak kabul edilen Manş Denizi'nde soğuk su ve kuvvetli akıntı ile gelgitlerin yanı sıra yüksekliği 2 metrenin üzerine ulaşan dalgalar, ani bastıran sis, yağmur, rüzgar, günde yüzlerce gemi ve tanker geçişi, çok yoğun deniz trafiği, köpek balıkları, deniz anaları, yosunlar ve yüzen atıklar, sporcular için ciddi risk oluşturuyor. Sporcular, kanal geçişi sırasında jel gıdalarla beslenebiliyor.