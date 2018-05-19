Mantar toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı

Muş'un Varto ilçesinde mantar toplamak için çıktığı kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Hasan Aktay (55), Koçyatağı köyünde mantar toplamak için çıktığı kayalıklardan düşerek yaralandı.

Aktay'ın yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri Aktay'ı bulunduğu yerden kurtararak güvenli bir bölgeye getirdi.

Ardından Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan Aktay'ın tedavisinin sürdürüldüğü bildirildi.

