Mantar toplamaya giden genç mayına bastı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında mantar toplayan genç, teröristlerin araziye döşediği mayının patlaması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ikamet eden Nazım ile oğlu Hasan Hüseyin Kılıç (20), Pülümür ilçesine bağlı Balpayam köyü kırsalına mantar toplamaya gitti.
Arazide mantar aramaya başlayan Hasan Hüseyin Kılıç, terör örgütü mensuplarının araziye döşediği mayına basması sonucu yaralandı.
Baba Nazım Kılıç'ın durumu jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ile 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, askeri helikopterle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İYİ Parti standında saldırıda son dakika gelişmesi
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken Abdullah Gül yorumu
FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi
Belgesel için gittiği kabilede evlendirildi
Vahşi timsah hamile eşini diri diri yedi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
Yemekten zehirlenen üniversite öğrencisi, taburcu edildikten sonra öldü
Samsun'da iki kardeş evlerinde ölü bulundu
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum