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Mantar toplarken kayalıklardan düşen 2 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 22:00 | Son Güncelleme

Denizli'de mantar toplamak için çıktıkları dağda kayalıklardan düşerek yaralanan 2 kişi, AFAD, UMKA ve jandarma ekiplerince kurtarıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, mantar ve yabani ot toplamak için çıktıkları Karcı Dağı'ndaki kayalıklardan düşerek yaralanan 2 kişi, 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Başkarcı Mahallesi'nde yaşayan Hayrettin Güneş (55) ile Ramazan Tekin (52), mantar ve yabani ot toplamak üzere Karcı Dağı Ornaz Vadisi Ambarönü mevkisine gitti.

Yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek bacağı kırılan Güneş ile kolu kırılan Tekin, durumu aile yakınlarına ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Arazi şartlarının zorluğu nedeniyle yaralılara ulaşamayan sağlık ekipleri, durumu jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerine bildirdi.

Güneş ile Tekin, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından sedye yardımı ile bulundukları yerden çıkarılarak ambulansa nakledildi.

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Servergazi Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralılardan Güneş'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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