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Manuş Baba gönülleri fethetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 15:30 | Son Güncelleme

MERSİN'in Mut ilçesinde bu yıl 56'ncısı düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gecesinde Musa Eroğlu Sevgi Parkı'nda Ayşe Dinçer ve Manuş Baba sahneye çıktı.

Murat SÖZERİ MUT(Mersin)(DHA) MERSİN'in Mut ilçesinde bu yıl 56'ncısı düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gecesinde Musa Eroğlu Sevgi Parkı'nda Ayşe Dinçer ve Manuş Baba sahneye çıktı. Festivalde ilk olarak sahneye alan Ayşe Dinçer söylediği türkülerle izleyenleri coşturdu. Daha sonra sahneye çıkan Manuş Baba, kendisinin de Tarsus ilçesinden olduğunu, Mut'ta konser vermekten de çok mutlu olduğunu söyledi. Albümünde yer alan 'Eteği Belinde', 'Dönersen Islık Çal', şarkılarının yanı sıra sözleri Ahmet Arif'e ait 'Haberin Var mı', Neşet Ertaş'tan 'Doyulur mu', Aşık Mahsuni Şerif'ten 'Dom dom kurşunu', 'Sarı gelin' ve kendi çalıp söylediği 'Odam kireç tutmuyor' türküsüyle izleyenleri mest etti. Manuş Baba'ya kayısı sepeti ve üzerinde şişesinde resmi bulunan zeytinyağı hediye eden Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Mut zeytinyağını kullansın, sesi ömür boyu sağlıklı kalsın dedi.

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