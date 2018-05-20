"Manuş Baba" Tekirdağ'da konser verdi

TEKİRDAĞ (AA) - "Manuş Baba" ismi ile ünlenen şarkıcı Mustafa Özkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Tekirdağ'da konser verdi.
Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı'nda düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendiren ve yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, dinleyenlerine keyifli dakikalar yaşattı.
Konsere yoğun ilgi gösteren Tekirdağlı sanatseverler, cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti.
Konser, Manuş Baba'nın sevilen şarkısı "Eteği Belinde" ile son buldu.
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