Manyas Gölü'nün su seviyesi kontrol altında

Göl çevresinde bulunan 3 bin 894 hektar arazideki fazla suların tahliyesi için Hamamlı ve Kızıksa köylerinde drenaj pompaları, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki 15 bin 683 hektarlık Karacabey Ovası için "Manyas Projesi I. Merhale" kapsamında sulama ve drenaj tesisleri yapıldı.

AA muhabirinin, DSİ 25. Bölge Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Manyas Projesi kapsamında Manyas Gölü'nün güney ve batı kıyılarındaki tarım arazileri ve yerleşim alanlarına su baskınlarına karşı seddeler inşa edildi.

Sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamayı amaçlayan uluslararası "Ramsar Sözleşmesi" kapsamında koruma altındaki gölün rüsubat (birikinti) taşınması sonucu dolarak işlevini yitirmesini engelleyen barajlar, su teminini garanti altına alarak kuraklık tehlikesini de bertaraf ediyor.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ve Manyas ilçeleri sınırlarında bulunan ve "Kuş Cenneti Milli Parkı"na ev sahipliği yapan Manyas Gölü ve havzasının su seviyesi, gölü besleyen Kocaçay üzerine inşa edilen barajlarla kontrol altında tutuluyor.

Manyas Projesi II. Merhale çerçevesinde de gölün ana su kaynağı olan Kocaçay üzerinde, 428 milyon metreküp depolama hacmine sahip Manyas Barajı ile İvrindi ilçesinde ve Kocaçay üzerinde 38 milyon metreküp depolama hacmine sahip Ardıçtepe Barajı inşa edildi ve işletmeye açıldı.

Doluluk oranı halen yüzde 100 olan Ardıçtepe Barajı ve yüzde 80 olan Manyas Barajı'nda enerji üretimi maksadıyla enerji kullanımından çıkan sular ile Manyas Gölü besleniyor.

Manyas, Susurluk, Gönen, Bandırma ve Karacabey ilçelerindeki 31 bin 232 hektar arazinin sulanmasını temin edecek Manyas Ovası sulama tesisleri inşaatı devam ederken, Manyas sağ sahil sulamasının inşaatı biten 9 bin 950 hektarlık kısmında 5 bin 875 hektar arazi sulaması gerçekleştiriliyor. Sulanan alandaki bitki deseninde sırasıyla ilk üç sırayı yüzde 46 çeltik, yüzde 22 sebze ve yüzde 18 silajlık mısır yer alıyor.

- "Su seviyesi hassasiyetle takip ediliyor"

Kocaçay, Sığırcı, Mürvetler derelerinden beslenen, "Göl Yönetim Planı" kapsamında, 690 milyon metreküp depolama hacmine sahip Manyas Gölü'nün öngörülen aylık su seviye değerlerini sağlayacak şekilde DSİ 25. Bölge Müdürlüğünce işletildiğini, göle kontrollü olarak Manyas Barajı'ndan su verildiğini belirten yetkililer, şu bilgileri verdi: