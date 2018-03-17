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Manyas Kuş Cenneti şenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 12:07 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de, her yıl 260 türden 3 milyon kuşa ev sahipliği yapan Manyas Kuş Cenneti'nde son yağışlarla su seviyesi yükseldi.

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de, her yıl 260 türden 3 milyon kuşa ev sahipliği yapan Manyas Kuş Cenneti'nde son yağışlarla su seviyesi yükseldi. Böylece, göçmen kuşların yuva yaptıkları söğüt ağaçlarının bulunduğu 64 hektarlık alan emniyetli hale geldi. Her yıl şubat, mart ve nisan aylarında özellikle Afrika'dan gelen göçmen kuşlar yeni yuvalar yaparken, bazı kuşlar da geçen yıldan kalan yuvalarını yenileyerek kuluçkaya yattı.

Ramsar Sözleşmesi kapsamında, Avrupa Birliği A Sınıfı Diploma ile ödüllendirilen ve her yıl 260 türden 3 milyon kuşa ev sahipliği yapan Manyas Kuş Cenneti'ne, göçmen kuşlar gelmeye başladı. Milli Park görevlileri, tepeli pelikanlar için yapılan 35 yapay yuva sayısının bu yıl 50'ye çıktığını, 200'e yakın tepeli pelikanın da yapay yuvalarda kuluçkaya yattığını belirtti. Bugünlerde, beslendikten sonra Ege Bölgesi'ne gidecek flamingoların yanında, yeni gelen karabatak, beyaz ve gri balıkçı kuşu, yeşilbaşlı ördek, kaşıkçı, çeltikçi, beyaz pelikan gibi göçmen kuşlar da söğüt ağaçlarındaki yuvalarında kuluçkaya yatmaya başladı. Kuşların sayısının gelecek günlerde daha da artması bekleniyor.

İlkbaharın ilk günlerinde Afrika'dan gelen 178 tür kuş Manyas Kuş Cenneti'nde kuluçkaya yatıyor. Yumurtadan çıkan yavru kuşların da uçmaya başlamasıyla Manyas Kuş Cenneti bu görüntüleri izlemek isteyenlerin akınına uğruyor. Göçmen kuşlar sonbahar ile birlikte özellikle Nil Nehri kıyılarına gidiyor.

Kuş Cenneti Milli Parkı'nda kuşlar, müzede ve kapalı devre televizyon sisteminden de canlı olarak izlenebiliyor. Ayrıca, gözlem kulesinden de dürbünle ve bu yıl ilk kez konulan teleskopla kuşlar yuvalarında doğal olarak izlenebiliyor.

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