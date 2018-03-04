Maral MDT, 11 Mart'ta İstanbul'da sahne alacak

- "Amacımız grubumuzu devam ettirmek"

Ekibe katılan çocukları altyapıdan yetiştirdiklerini anlatan Çapkan, şu bilgileri verdi:

"Şu anda bünyemizde 6-30 yaş aralığında dansçımız var. Maral Müzik ve Dans Topluluğu okul mantığında çalışan bir ekip. Yani konser olsa da olmasa da bu çalışmaları yürütüyoruz, 35 yıldır da bu kültürü burada yaşatıyoruz. Bu yılki projede farklı olarak çıkıyoruz, ama tarzımız belli. Bu yıl Aram Gostanyan'ın koreografisinde teatral bir dans projemiz var. Bu proje dans topluluğumuzun yapacağı bir projeydi, Esayan Okulu’ndan Yetişenler Derneği'nin 80. yılına da denk geldi. Esayan Okulu'ndan Yetişenler Derneği geçmişinde teatral gösterilerini ağırlıkla Ermenice yapmaya çalışan bir dernek, bu da o ruha uygun bir proje. Gomidas Vartabed, Sayat Nova, Aram Khacaduryan, Khacadur Avedisyan'ın eserleriyle dans ve şarkılar eşliğinde bir program yapmaya hazırlanıyoruz. 12 kişilik bir orkestramız, bir erkek, bir kadın solistimiz var. Biz bu işi aynı disiplinle yürütmek zorundayız."