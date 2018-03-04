Maral MDT, 11 Mart'ta İstanbul'da sahne alacak

İSTANBUL(AA) - Anadolu ve Ermeni halk danslarını çok sesli orkestrayla bir araya getiren, Genel Sanat Yönetmenliğini Gabris Çapkan'ın yaptığı "Maral Müzik ve Dans Topluluğu (MDT), Esayan Okulu'ndan Yetişenler Derneği'nin kuruluşunun 80. yılı etkinlikleri kapsamında, 11 Mart'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde sahne alacak.
Esayan Okulu'ndan Yetişenler Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Maral MDT, Ermenistan'dan gelen Tatul Altunyan Müzik ve Dans Grubu ile birlikte 11 Mart'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde sunacakları gösteriye hazırlanıyor.
Derneğin 80. kuruluş yılını Türkiye'de kutlamak için İstanbul'da bir araya gelen grup, Beyoğlu'ndaki Özel Esayan Ermeni Lisesi'ndeki provasını basın mensuplarına açtı.
Maral MDT Genel Sanat Yönetmeni Gabris Çapkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1980'de amatör dansçılardan oluşan bir grup olarak kurulduklarını ifade ederek, şu anda bünyelerindeki 180 dansçıyla 35. yıllarını kutladıklarını söyledi.
Bugüne kadar sayısız gösteri yaptıklarını, dünyanın dört bir yanında festivallere katıldıklarını dile getiren Çapkan, "Türkiye'de olmaktan çok memnunuz. Kendi cemaatimizin dışında birçok insan bizi izliyor. 11 Mart'ta bütün sanatseverleri gösterimize davet ediyoruz." dedi.
- "Amacımız grubumuzu devam ettirmek"
Ekibe katılan çocukları altyapıdan yetiştirdiklerini anlatan Çapkan, şu bilgileri verdi:
"Şu anda bünyemizde 6-30 yaş aralığında dansçımız var. Maral Müzik ve Dans Topluluğu okul mantığında çalışan bir ekip. Yani konser olsa da olmasa da bu çalışmaları yürütüyoruz, 35 yıldır da bu kültürü burada yaşatıyoruz. Bu yılki projede farklı olarak çıkıyoruz, ama tarzımız belli. Bu yıl Aram Gostanyan'ın koreografisinde teatral bir dans projemiz var. Bu proje dans topluluğumuzun yapacağı bir projeydi, Esayan Okulu’ndan Yetişenler Derneği'nin 80. yılına da denk geldi. Esayan Okulu'ndan Yetişenler Derneği geçmişinde teatral gösterilerini ağırlıkla Ermenice yapmaya çalışan bir dernek, bu da o ruha uygun bir proje. Gomidas Vartabed, Sayat Nova, Aram Khacaduryan, Khacadur Avedisyan'ın eserleriyle dans ve şarkılar eşliğinde bir program yapmaya hazırlanıyoruz. 12 kişilik bir orkestramız, bir erkek, bir kadın solistimiz var. Biz bu işi aynı disiplinle yürütmek zorundayız."
- "300 saate yakın provamız oldu"
Maral Müzik Dans Topluluğu Yönetmeni Dikran Yanran da AA muhabirinin soruları üzerine, gösterinin çalışmalarına geçen yıl temmuzda başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"300 saate yakın provamız oldu. Konser sonrası aldığımız yorumlardan çok memnunuz.Türkiye'de 80 yılımızı kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Maralı, Avrupa'da gösteriler veren bir grup haline getirmek istiyoruz. Bu gösteri sonrası Maral artık Bakanlık desteğini de alarak Avrupa turnesinde ülkemizi temsil etmek arzusunda. Dansın barış, kardeşlik ve dostluk duygusu veren büyüsünde bir zeytin dalı da biz uzatmak istiyoruz."
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