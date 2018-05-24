Maranki hakkında soruşturma başlatıldı

Serpil KIRKESER/İSTANBUL, (DHA) BİR televizyon programındaki sözleri nedeniyle Prof. Dr. Ahmet Maranki hakkında "Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı basın açıklamasında, "AKİT TV isimli televizyon kanalında 23 Mayıs 2018 tarihinde akşam yayınlanan bir televizyon programında yer alan Ahmet Maranki isimli şahsın ekranda 'şayet aksi olursa gidecek hiçbir yerimiz yok. Ben onun için umudum Kaf Dağı'nın arkası 25 Haziran'da....Olmadı zaten o zaman artık Belgrad Ormanı'nda ağacın dibimde talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık...' şeklinde başlayan ve devam eden sözlere ilişkin olarak; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımı'zca söz konusu kişi hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) maddesi 216/1,218/1 uyarınca 'Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlatılmış ve ilgili kişi şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.
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