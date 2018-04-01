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Maraşlı gençlerden Senegal’e anlamlı ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 02:14 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Civaner: - "Senegalliler Türkiye'den geldiğinizi öğrendiklerinde başkalarına göstermedikleri ilgiyi gösteriyor. Gençlerin ziyaretleriyle bu alakadarlık daha da artar" - Kahramanmaraşlı gençlerden Kadımehmetoğlu: - "Kahramanmaraşlılar olarak Afrika halkına tekrar sahip çıkmaya geldik"

Kahramanmaraşlı 20 gençten oluşan kafile, Köle Adası'nı ziyaret için Senegal’in başkenti Dakar’a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şubat ayında Kahramanmaraş Ak Parti İl Kongresi'nde, gençlerin Senegal’deki Köle Adası ziyaretinin önemine ilişkin yaptığı konuşma üzerine Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da harekete geçti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplam 200 kişilik 6 kafileden oluşan heyetin ilkini buradaki tarihi mekanları görmeleri ve Türkiye-Senegal arasındaki dostluk ilişkisine katkı sağlamaları adına ülkeye gönderdi.

Gençler, Dakar Ulu Camisi'ni ve Aziz Mahmut Hüdai Vakfı bünyesinde hizmet gören Dakar İslam Enstitüsü'nü ardından da yetimhaneyi ziyaret etti.

Başkente 50 kilometre uzaklıktaki Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Retba Gölü’nden (Pembe Göl) elde edilen tuzu inceleyen ekip daha sonra Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner tarafından kabul edildi.

Civaner ziyarete ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin Senegal'i ziyaret etmesinin büyük anlam taşıdığını, bu tür ziyaretlerin Afrika’nın Türkiye’yi daha iyi tanımasına vesile olduğunu belirtti.

"Batının kıtadaki karanlık sömürü mirasının yanında Türkiye'nin Afrika'daki karşılıksız alakadarlığı güneş gibi parlıyor." diyen Civaner, gençlerin burada Türkiye'nin nasıl göründüğüne de şahit olacaklarına değindi.

Büyükelçi Civaner, "Türkiye Senegal'de yaptığı altyapı çalışmaları ve insani yardımlarla farkını ortaya koymaya devam ediyor. Bu yüzden Senegalliler Türkiye'den geldiğinizi öğrendiklerinde başkalarına göstermedikleri ilgiyi gösteriyor. Gençlerin ziyaretleriyle de bu alakadarlık daha da artar." diye konuştu.

Öte yandan gençlerden Osman Yabasun, özellikle yetimhane ziyaretinden çok etkilendiğini belirtti.

Yabasun, “Türkiye’den gelecek olan kardeşlerime buraya çekinerek ön yargılı bir şekilde gelmemeleri gerektiğini önemle belirtiyorum. Şehrin iki yüzünü de görmelerini tavsiye ediyorum çünkü batının miras bıraktığı gelir adaletsizliğini kendi gözleriyle görmelerini istiyorum.” dedi.

Yücel Mesut Kadımehmetoğlu da Senegal'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmaların memnuniyet verici olduğunu, Türklerin Senegal'de sevilmesine katkı sağladığını belirtti.

Kadımehmetoğlu, "Kahramanmaraşlılar olarak Afrika halkına tekrar sahip çıkmaya geldik." diye konuştu.

Gençler, yarın Dakar yakınlarında yer alan ve her köşesinde köle ticaretinin izlerini taşıyan Goree Adası'nı (Köle Adası) ziyaret edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Dakar dostluk ilişkisi gençler Senegal Türkiye

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