HABER

"Mardin artık özlediği günlere doğru gidiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 12:51 | Son Güncelleme

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman: - "Mardin artık özlediği günlere doğru gidiyor. Bu şehirde oteller dolu, iş yerleri dolu ve artık herkesin yüzü gülüyor. Şehrin daha önce yaşamış olduğu travmayı atlatmış olacağız"

MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Mardin artık özlediği günlere doğru gidiyor. Bu şehirde oteller dolu, iş yerleri dolu ve artık herkesin yüzü gülüyor. Şehrin daha önce yaşamış olduğu travmayı atlatmış olacağız." dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca konservatuvar öğrencilerinin hazırladığı, Murathan Mungan'ın yazdığı "Mahmud ile Yezida" adlı tiyatro oyunu Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Yaman, oyun sonunda yaptığı açıklamada, emeği geçenlere teşekkür ederek kentte yaşanan gelişmelere değindi.

Yaklaşık bir yıldır konservatuvarın şehre hizmet verdiğini belirten Yaman, sanat evinin de inşasına başlandığını söyledi.

Sanatevinin tamamlanmasıyla gençlerin daha iyi şartlarda çalışma imkanı bulacağını dile getiren Yaman, "Bu tür faaliyetleri genç kardeşlerimizin sayesinde şehrimizde artırıyoruz. Hep dışarıdan gelen sanatçılarla değil şehrin kendi sanatçılarıyla da bu faaliyetlerimiz artarak devam ediyor." diye konuştu.

Mardin'in artık bir huzur şehri olduğuna dikkati çeken Yaman, "Bütün sanatçı ve menajerler arıyor. Herkes burada olmak ve burada sahne almak istiyor." ifadelerini kullandı.

Şehrin artık özlediği günlere emin adımlarla ilerlediğini aktaran Yaman, tüm bu gelişmelerin vatandaşların sayesinde yine onların destekleriyle gerçekleştiğini belirtti.

Yaman, kentte göreve başladığında, "Bu şehrin hikayesini birlikte yazacağız." dediğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"İnşallah öyle de oluyor. Mardin artık özlediği günlere doğru gidiyor. Bu şehirde oteller dolu, iş yerleri dolu ve artık herkesin yüzü gülüyor. Şehrin, sizlerin ve evlatlarınızın daha önce yaşamış olduğu travmayı atlatmış olacağız."

Daha sonra Yaman, oyuncularla birlikte vatandaşları selamladı.

Başkent Riyad'ta peş peşe patlama sesleri!Başkent Riyad'ta peş peşe patlama sesleri!
Manisa'daki kız kaçırma husumetinde yine silahlar konuştu: 1 ölüManisa'daki kız kaçırma husumetinde yine silahlar konuştu: 1 ölü
İYİ Parti'ye saldırının perde arkası! Şoke eden detaylarİYİ Parti'ye saldırının perde arkası! Şoke eden detaylar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kültür mardin sanat

En Çok Okunan Haberler

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

İYİ Parti kurucularından Mehmet Aslan'ın evi kurşunlandı!

İYİ Parti kurucularından Mehmet Aslan'ın evi kurşunlandı!

Holding patronu Necla Köker, siyanür içerek intihar etti

Holding patronu Necla Köker, siyanür içerek intihar etti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Danıştay'dan Şeker Fabrikaları kararı

Danıştay'dan Şeker Fabrikaları kararı

Furkan Vakfı'nın bağış için toplanan etleri sucuk yapıp sattığı ortaya çıktı

Furkan Vakfı'nın bağış için toplanan etleri sucuk yapıp sattığı ortaya çıktı

Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?

Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?

İğrenç olay! Öğretmen ile küçük çocuğa dehşeti yaşattı

İğrenç olay! Öğretmen ile küçük çocuğa dehşeti yaşattı

Fuhuş operasyonunda şaşkına çeviren şifre!

Fuhuş operasyonunda şaşkına çeviren şifre!

Son dakika! Eski bakanlık personeline dev operasyon

Son dakika! Eski bakanlık personeline dev operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.