MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Mardin artık özlediği günlere doğru gidiyor. Bu şehirde oteller dolu, iş yerleri dolu ve artık herkesin yüzü gülüyor. Şehrin daha önce yaşamış olduğu travmayı atlatmış olacağız." dedi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca konservatuvar öğrencilerinin hazırladığı, Murathan Mungan'ın yazdığı "Mahmud ile Yezida" adlı tiyatro oyunu Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelendi.
Yaman, oyun sonunda yaptığı açıklamada, emeği geçenlere teşekkür ederek kentte yaşanan gelişmelere değindi.
Yaklaşık bir yıldır konservatuvarın şehre hizmet verdiğini belirten Yaman, sanat evinin de inşasına başlandığını söyledi.
Sanatevinin tamamlanmasıyla gençlerin daha iyi şartlarda çalışma imkanı bulacağını dile getiren Yaman, "Bu tür faaliyetleri genç kardeşlerimizin sayesinde şehrimizde artırıyoruz. Hep dışarıdan gelen sanatçılarla değil şehrin kendi sanatçılarıyla da bu faaliyetlerimiz artarak devam ediyor." diye konuştu.
Mardin'in artık bir huzur şehri olduğuna dikkati çeken Yaman, "Bütün sanatçı ve menajerler arıyor. Herkes burada olmak ve burada sahne almak istiyor." ifadelerini kullandı.
Şehrin artık özlediği günlere emin adımlarla ilerlediğini aktaran Yaman, tüm bu gelişmelerin vatandaşların sayesinde yine onların destekleriyle gerçekleştiğini belirtti.
Yaman, kentte göreve başladığında, "Bu şehrin hikayesini birlikte yazacağız." dediğini hatırlatarak şunları kaydetti:
"İnşallah öyle de oluyor. Mardin artık özlediği günlere doğru gidiyor. Bu şehirde oteller dolu, iş yerleri dolu ve artık herkesin yüzü gülüyor. Şehrin, sizlerin ve evlatlarınızın daha önce yaşamış olduğu travmayı atlatmış olacağız."
Daha sonra Yaman, oyuncularla birlikte vatandaşları selamladı.
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