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Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü kep yerine sarık istedi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 07:07 | Son Güncelleme

Kendisini 'İslam Alimi' olarak tanıtan ve daha önce de Arap şeyhi gibi giyinen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça "Sarık bize daha uygun" dedi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü kep yerine sarık istedi!

Arap şeyhleri gibi giyinip fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşınca tepki toplayan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Ağırakça olay yaratacak bir hamle daha yaptı.

Şimdi de ‘Sarık' isteyen Ağırakça, “Rektörlük cübbesi örnekleri ve alternatifleri arıyoruz” diyerek sosyal medya hesabından anket yaptı. Kendi görüşünü ise şöyle paylaştı:

“Rektör ve akademisyenler için kep değil, sarık daha uygundur, sayın rektör arkadaşlarıma arz ederim.”

akca

"HALİFE EDASIYLA…"

Bazı takipçileri Ağırakça'nın ‘Kep yerine sarık' görüşüne destek verdi. ‘Kravat ve yakalı gömleği de hayatımızdan çıkaralım' diye yazdı. ‘Sarıklı rektör olmaz' diyerek tepki gösterenler de oldu. Bir takipçisi ise “Bir halife edasıyla duruyorsunuz hocam. Rabbim halifeliğe layık kılsın kalplerimizi” yorumunda bulundu.

Rektör Ağırakça, olay yaratan arap giysili fotoğraflarıyla ilgili de bir açıklama yaptı ve “Mardin ve yöresinde giyilen yerel kıyafetlerle yıllar önce çekilmiş iki fotoğrafın, ‘Arap şeyhleri gibi' denilerek, kasıtlı olarak Rektörlük makamında çekilmiş imalarıyla dolaşıma sokulması, iyi niyettenten uzaktır'' dedi.

"FİLİSTİNLİ MÜCAHİT"

Ancak Ağırakça, “Mardin'de giyilen giysi” diye açıkladığı giysinin Filistinliler'e ait olduğunu da yine kendi hesabından duyurdu. ‘Suudi şeyhi gibi' diye yazan bir takipçisine, “Hayır Filistinli bir mücahit. Suudiler kırmızı takar, bu Filistinlilere aittir beyefendi” karşılığını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
mardin İslam Ahmet Ağırakça

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Mollalar yallah irana size bu ülkeden ekmek cikmaz
yalakalikta zirve yapmaya basladilar iyice rektörlük yetmedi basbakanlik istiyor sanirim
Bunlar pravakatör , ortalığı karıştırmaktan başka bir iş yapmıyorlar . Bu adamı hemen rektörlükten alıp o üniversitenin odacısı yapacaklar belki o zaman aklı başına gelir.
Ne menem giysi olursa olsun sen TÜRK gibi giyineceksin hocaaaa.
Hiç bir insan olay yaratamaz yaratmak allaha aittir
Allah akıl fikir nasip etsin inşallah.Bu beyfedi de kabahat yok.Kabahat onu o göreve layık görende.
şaka felan mı bu ? seni o mevkiide tutana da yazık olsun. ondan sonra eğitim sistemi neden bu kadar kötü...şaşırılmamalı
çokda güzel olmuş neticede vahşi batıdan değil kültürümüzden izler taşıyor
Süper..Ulaşım için deve kulanırsın!
akli dengesi bozuk herhalde
bunlar nasıl oğretımcı olmoş
OKUMUŞUN HÜLOĞ VERSİYONU.
Ya anlamıyorum şu araplardan aldığımız hiç hayırlı birşey yok.
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