Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Ağırakça'nın giysisi olay oldu!

Çiğ Köfte ihalesi ile gündeme gelen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Ağırakça, Arap şeyhleri gibi giyindi ve bu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Rektör Ağırakça, başına Arapların ‘Şemağ' ya da ‘Kefiye' adını verdiği başörtüsü ve ‘Egal' olarak adlandırılan halka taktı. Yine Arapların ‘Dişdâşe' ya da ‘Tovb' adındaki beyaz entari ile Arabistan'da imam ve emirler ile kabile şeyhlerinin tercih ettiği ‘Bist' adı verilen pelerin de giydi.
Sözcü'de yer alan habere göre, Rektör Ağırakça, neden bu kıyafeti giydiğine ilişkin sorusunu cevaplandırmak istemedi. Genel sekreterine yönlendirdi. Üniversite Genel Sekreteri Şahin Arpağ da şunları söyledi:
"REKTÖRÜMÜZ İSLAM ALİMİDİR"
“Rektörümüz İslam alimidir. Kıymetli bir entelektüel ve ilahiyat profesörüdür. İslam literatüründe de takke ve beyaz kıyafet vardır. Şeyh kıyafeti değildir. Ayrıca bu sayın rektörümüzün özel konusudur. O fotoğrafları da rektör atanmadan önce çektirmişti. Kendisi önemli bir isim olarak Arap ülkelerine gitti. Giysiler de oralardan.”
Genel Sekreter Arpağ, bu pozların rektörün üniversitedeki resmi makam odasında değil, Ağırakça'nın oğluna ait İstanbul'daki yayınevinde çekildiğini de sözlerine ekledi.
"REİS'İN TEMSİLCİSİYİM"
Rektör Ağırakça'nın adı daha önce de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Ben Genel Başkanımızın Mardin temsilcisiyim” sözleriyle gündeme gelmişti. İlahiyatçı olan Ağırakça, Hollanda Rotterdam İslam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, aynı şehirde Avrupa İslam Üniversitesi Kurucu Başkanlığı ve Rektör Vekilliği, İslâmî İlimler Fakültesi Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ağırakça'nın özgeçmişinde, “Avrupa İslam Üniversitesi'nin uzaktan öğretim birim başkanlığını yaparak Türkiye'den 1200 öğrencinin uzaktan lisans düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayan çeşitli çalışmalar yaptı” bilgisi de yer alıyor.
DİŞDÂŞE RAHATLIĞINI BÖYLE YAŞADI
Rektör Ahmet Ağırakça, sosyal medya hesabında paylaştığı bu fotoğrafta Araplar'ın ‘dişdâşe' ya da ‘tovb' adını verdiği beyaz entari giydi. Yandaki diğer fotoğrafında ise başını Araplar'ın ‘şemağ' ya da ‘kefiye' dedikleri başörtüsüyle örtüp, üzerine ‘egal' denilen halkayı taktı. Bu kıyafeti elindeki baston tamamladı.
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