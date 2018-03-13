Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Ağırakça'nın giysisi olay oldu!

Çiğ Köfte ihalesi ile gündeme gelen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Ağırakça, Arap şeyhleri gibi giyindi ve bu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Rektör Ağırakça, başına Arapların ‘Şemağ' ya da ‘Kefiye' adını verdiği başörtüsü ve ‘Egal' olarak adlandırılan halka taktı. Yine Arapların ‘Dişdâşe' ya da ‘Tovb' adındaki beyaz entari ile Arabistan'da imam ve emirler ile kabile şeyhlerinin tercih ettiği ‘Bist' adı verilen pelerin de giydi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Rektör Ağırakça, neden bu kıyafeti giydiğine ilişkin sorusunu cevaplandırmak istemedi. Genel sekreterine yönlendirdi. Üniversite Genel Sekreteri Şahin Arpağ da şunları söyledi:

"REKTÖRÜMÜZ İSLAM ALİMİDİR"



“Rektörümüz İslam alimidir. Kıymetli bir entelektüel ve ilahiyat profesörüdür. İslam literatüründe de takke ve beyaz kıyafet vardır. Şeyh kıyafeti değildir. Ayrıca bu sayın rektörümüzün özel konusudur. O fotoğrafları da rektör atanmadan önce çektirmişti. Kendisi önemli bir isim olarak Arap ülkelerine gitti. Giysiler de oralardan.”