HABER

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Ağırakça'nın giysisi olay oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 09:19 | Son Güncelleme

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Ağırakça, Arap şeyleri gibi giyinince sosyal medyada olay oldu. Mardin Üniversitesi Genel Sekreteri Şahin Arpağ, Rektör Ağırakça'nın giyimini "Rektörümüz İslam alimidir. Kıymetli bir entelektüeldir. Önemli isim olarak Arap ülkelerine gitti. Giysiler oradan" şeklinde açıkladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Ağırakça'nın giysisi olay oldu!

Çiğ Köfte ihalesi ile gündeme gelen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Ağırakça, Arap şeyhleri gibi giyindi ve bu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Rektör Ağırakça, başına Arapların ‘Şemağ' ya da ‘Kefiye' adını verdiği başörtüsü ve ‘Egal' olarak adlandırılan halka taktı. Yine Arapların ‘Dişdâşe' ya da ‘Tovb' adındaki beyaz entari ile Arabistan'da imam ve emirler ile kabile şeyhlerinin tercih ettiği ‘Bist' adı verilen pelerin de giydi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Rektör Ağırakça, neden bu kıyafeti giydiğine ilişkin sorusunu cevaplandırmak istemedi. Genel sekreterine yönlendirdi. Üniversite Genel Sekreteri Şahin Arpağ da şunları söyledi:

mardin1

"REKTÖRÜMÜZ İSLAM ALİMİDİR"

“Rektörümüz İslam alimidir. Kıymetli bir entelektüel ve ilahiyat profesörüdür. İslam literatüründe de takke ve beyaz kıyafet vardır. Şeyh kıyafeti değildir. Ayrıca bu sayın rektörümüzün özel konusudur. O fotoğrafları da rektör atanmadan önce çektirmişti. Kendisi önemli bir isim olarak Arap ülkelerine gitti. Giysiler de oralardan.”

Genel Sekreter Arpağ, bu pozların rektörün üniversitedeki resmi makam odasında değil, Ağırakça'nın oğluna ait İstanbul'daki yayınevinde çekildiğini de sözlerine ekledi.

"REİS'İN TEMSİLCİSİYİM"

Rektör Ağırakça'nın adı daha önce de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Ben Genel Başkanımızın Mardin temsilcisiyim” sözleriyle gündeme gelmişti. İlahiyatçı olan Ağırakça, Hollanda Rotterdam İslam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, aynı şehirde Avrupa İslam Üniversitesi Kurucu Başkanlığı ve Rektör Vekilliği, İslâmî İlimler Fakültesi Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ağırakça'nın özgeçmişinde, “Avrupa İslam Üniversitesi'nin uzaktan öğretim birim başkanlığını yaparak Türkiye'den 1200 öğrencinin uzaktan lisans düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayan çeşitli çalışmalar yaptı” bilgisi de yer alıyor.

mardin2

DİŞDÂŞE RAHATLIĞINI BÖYLE YAŞADI

Rektör Ahmet Ağırakça, sosyal medya hesabında paylaştığı bu fotoğrafta Araplar'ın ‘dişdâşe' ya da ‘tovb' adını verdiği beyaz entari giydi. Yandaki diğer fotoğrafında ise başını Araplar'ın ‘şemağ' ya da ‘kefiye' dedikleri başörtüsüyle örtüp, üzerine ‘egal' denilen halkayı taktı. Bu kıyafeti elindeki baston tamamladı.

TSK'dan Afrin açıklamasıTSK'dan Afrin açıklaması
Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı! Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı!
Ünlü çikolatacı rekor kefaletle serbest!Ünlü çikolatacı rekor kefaletle serbest!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin artuklu üniversitesi Ahmet Ağırakça rektör İslam

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!

Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

İlginizi Çekebilir

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

TSK acı haberi verdi: Ağrı ve Cinderes’te 2 asker şehit oldu

TSK acı haberi verdi: Ağrı ve Cinderes’te 2 asker şehit oldu

Bursa'da 'gondol' devrildi!

Bursa'da 'gondol' devrildi!

Acı haber geldi: 1 asker şehit

Acı haber geldi: 1 asker şehit

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı! 'Cumhurbaşkanı yapınca...'

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı! 'Cumhurbaşkanı yapınca...'

Okuyucu Yorumları 46 yorum
ARAPLIĞA ÖZENİYORSA ARABİSTAN'A GİTSİN...
burası onun vatanı sen git nereye gidiyorsan, isteyen istediği kıyafeti giyer
@suleymangencer KAZAYLA NEPALDE DOĞSAYDI,TURUNCU BUDİST OLURDU.DİNLER VE İNANÇLARIN HEPSİ TESADÜFDÜR.KANDIRILDIĞINIZI ÖLDÜKTEN SONRA ANLAYACAKSINIZ.ORTALIKTA NE ALLAH NEDE MELEK BULACAKSINIZ.
hayret hiçbir chpkklı yorum yapmamış ::)) laiklik elden gitti!!!
@ipekce3435 acaba sen ne giyorsun senin kafadakileri görüyoruz sokakta.
@ipekce3435 onlar niye yorum yapsın. esas eleştiği kendini milliyetçi zannedenler yapsın. Türkiye de bir rektör ne kadar Türk görünüyor değil mi? Türki cumhuriyetlerinde ki kıyafetleri giyecek değil herhalde. Özü buymuş da makamı maalesef TüRK. Arkasına bir tekme doğru riyad üniversitesine göndermek lazım.
AKPKK lılardan sıra gelmiyor..
memleketimiz na hale geldi.. alın size yeni Türkiye!!! meczuplar, yobazlar, sahtekarlar, hırsızlar, vicdansızlar ülkesi olduk... rahatsız mı oldunuz? şunu bilin ki, artık kimse size eski Türkiye ye dönme şansı da vermeyecek, kendi katiline aşık olan bir halk bunun bedelini ödemeye başladı...
sen bu yazdiklari n arasında kendini hangi kalıba siğdırıyorsun dur ben söyleyeyim sen varyasen süzme yobazsın
boş ve gereksiz mahlukatlar
bu rektör bozuntularinin tamamı niye ilahiyatçı
vay arkadaş adam rektör olmuş kafa birmilyon, arap gibi giyinince cennete gideceğini sanıyor, demekki bu adam afrikalı kökenli bir inanca sahip olsa boynuzlu kolye takıp iki yaprakla kendini örtecek
Rektörmüsün yalamamısın ? Rengini belli et ALLAH aşkına
insanların kığına kıyafetine karışmaktan bıkmadınız- Dikdatörlük mü istiyorsunuz nedir - tek tip kıyafet mi giyilsin bu ülkede- kumaşın çapı ile insalık ölçüyorsunuz-çuval giyinse ne olur- mini etek giyinse ne olur-cüppe giyinse ne olur- smokin giyinse ne olur- size ne zararı var? karışmayın insanlara- işini iyi yapıyor mu yapmıyor mu gerisi boş iş. Tek tik kıyafet istiyorsanız tüm kadın ve erkeklere aynı renk heryeri kapalı kara çarşaf giyindirelim . böylece zengin fakir-güzel çirkin ayrımcılığı da yapılmamış olur hiç bir yerde.
Arap hayranı, arap soytarısı..rektör mü bu??Bedevi şeyhi..Kutup ayıları görmesin seni :)
rektörün islam alimi olması saygıyla övgüyle karşılanır ancak bir rektörün adetata arabi bir giyim tarzını demokratik cumhurriyet ilkelerine laik islam anlayışına adeta hicvi bir görüntü arz etmesiülkemizde makam sahibi olması sıfatı ile doğru olmayacağı kanaatindeyim
burda rektörü eleştirenlerin yüzde 90 ı ya ermeni asılıdır yada ülkeyi bölmeye çalışan zavallı lardır . insanın giyimiyle uğraşacağına ilimine göz at.
O kadar çok Ahmak varki aramızda, Bunlara rağmen Atamız Silah arkadaşlarıyla Kurtuluş Savaşı vermiş ve başarılı olmuş Bizde Türk Milletinin Neferi olarak aramızdan bu tip kafaları ayıklayabilecek durumda olduğumuza inanıyorum İşede AKP yi sandığa gömerek başlamak en doğrusu sanırım
özendikleri millete bir bakın, bizler 100 yıldır söylüyoruz bu dincilerin adam olmaya niyeti yok,nokta.
tamda akp zihniyeti yeni türkiye :)
Feto az geldi bunlara , böyle abidik gubidik tipleri üst düzey görevlere atadıklarına göre kaşıntıları devam ediyor hala.
BUNU YAZAN OLAYIN PEŞİNE DÜŞENLERE , NASIL OLAYI ÇARPITTIKLARINA BAKIP ÖNEMSEMEMEK LAZIM. DİYE DÜŞÜNÜYORUM.
git arabistanda yaşa! rektörmüş senin heryerin rektör olsa ne olur!
Arap özentisi bu soytarılar yüzünden parası olanlar çocuklarını yurtdışına okumaya gönderiyorlar.
ÜNİVERSİTE MAKAMI BİLİM ÜRETME YERİDİR. BU HERİF YENİ NE ÜRETTİ ACABA ARAP FİSTANI GİYMEKTEN BAŞKA. SALLA BAŞINA AL MAAŞINI
KÜMESİN BAŞINA TİLKİYİ MUHTAR DİYE ATADİYSAN,AĞLAMAYACAKSIN.
bu saçma bi konu ülkenin daha önemli sorunları var hem bu görüntüden rahatsız olan varsa söylesin hacca giden her er kişi bunu giymiyor mu???
çalmanın çırpmanın tecavüzün de islam ahlakı ile bağdaşmadığını bağıra bağıra söyleyecek bir rektör yok mu.
Sarık sarmak, cübbe giymek, misvak kullanmak ya da sakal bırakmak bir insanı daha iyi Müslüman yapmaz. Peygamberin sünneti denince sadece bunları anlamamız bir aldanma çeşididir. Ahlakımız ne kadar Kuran'a ve peygambere uyuyor buna bakmak lazım.
Bu kafalar İslamiyeti Arapçılık sanıyorlar
Her yere ilkokul açar gibi üniversite açarsan o üniversitelerin kaliteside bu olur. Rektörü bu olan üniversitenin verdiği eğitimden ne beklenir? Herkes üniversite okuma zordunda mı arkadaş? Sanki üniversite bitirince işverenler sıraya giriyor. Kafası çalışan üniversite okusun, az olsun öz olsun..
Alimlik-adamlık kıyafetlemi oluyor...takiyeler yapmaktan vaz geçin .üniversitenizin başarı oranı yerlerde sürünüyor siz hala bezparçası-çiğköfteyle uğraşın.yazıklar olsun ..başarısız -beceriksiz yöneticilere bir kuruş vergim nasip oluyorsa Haram olsun..
BİTMEDİ ŞU ARAP SEVDALILIĞI.HA BUNU YAPANLARIN ASLI DA TÜRK DEĞİL ZATEN.MUHAKKAK ARAPLIK VARDIR ZATEN. AMA SEN BU ÜLKEDE DOĞUP BÜYÜDÜYSEN TÜRK GİBİ OLACAKSIN.ARAP GİBİ DEĞİL.YANİ O ARAP GİYSİLERİNİ GİYİNCE NE OLUYOR? İTİBARIN KATLANIYOR MU? SONRA HZ.PEYGAMBER ZAMANINDAKİ GİYSİLERİN GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA İSLAM GİYSİSİ OLARAK HALA GİYİNİLİR OLMASI DA BİR SORU İŞARETİ.HZ PEYGAMBER ZAMANI BÖYLE GİYİLİRDİ DEYİP ŞİMDİ DE BÖYLE GİYİNİLECEK DİYE KURANDA AYET Mİ? VAR.
Elin Oğlu uzaya gider bizimki Kılık kıyafet derdinde :))
Arap özentisi idarecinin üniversitesinin Türkiyedeki tüm üniversitelerin en sonundan ikin ci olduğunu bu gün sayın EMİN ÇÖLAŞAN yazdı. Eeeeeeeeeeeee böyle adamdan böyle başarı beklenir
kısaca bu boktan bir soytarı diyorlar.... TÜRKÇE meali bu....
TAMAMEN "MİLLİ VE YERLİ" BİR ŞARLATAN OLMUŞ... BU ADAMLARLA BUNLARIN KAFALARIYLA GİDECEĞİMİZ YER DE SURİYE AFGANİSTAN OLUR ANCAK... BOŞBEYİNLİLER NERELERE GETİRİLİYOR... ÜLKEYE ZERRE FAYDA SAĞLAMAYAN GÜRUH...
bazı gezi zekalılar tutturmuş burası arabistan değil arabistana gitsin bre şerefsizler bre kanıbozuklar bre selanik tohumları 100 yıl önce suriye ırak arabistan diye bir devletmi vardı oralar bizimdi yini birgün gelecek bizim olacak ALLAH ın izniyle afrinden başladık fırata kadar şanlı ejdad bayrağına çektik sıra şimdi fıratın doğusunda adım adım geri alacağız en geş 15 yıl içinde atom bombasına varana kadar yapacağız ve hergün en az 2 köy alacağız senede 750 köy gerisini siz düşünün
Türkiye değil arap ülksi olmuş araplaştık. yüce Atatürk kurduğun ülke ne hale geldi..
@cemm745 VAH VAH DESENE HAPI YUTMUŞ
TELLİOĞLU
islam alimi ise maaş almaması lazım dini konularda para alınması haramdır bunlar her bir boku bilir ama ne hikmet ise paraya yok demez daha Rabbena hep bana derler Allah ıslah etsin
ne kadar geri zekalı insan var burada adamın kimse giyimine karışamaz.herkesin tercihi.ama bazı geri zekalılara bunları anlatamıyoruz.giyimli insanları kimse değerlendiremez
ülkenin geldiği nokta
o zaman seni afrin'e gönderelim ordaki lavuklar da senin gibi giyiniyor, günün sonunda cesetlerini topluyorlar topraktan haberin olsun arap bozuntusu dallama
Bu kaf
Diğer Haberler
Özalp’ta fırın ve imalathanelere denetim

Özalp’ta fırın ve imalathanelere denetim

Beton yol uygulaması 13 ilçeye yayılıyor

Beton yol uygulaması 13 ilçeye yayılıyor

Glutensiz kafeden “gultensiz çiğköfte”

Glutensiz kafeden “gultensiz çiğköfte”

Adana Adliyesinde kan bağışı kampanyası

Adana Adliyesinde kan bağışı kampanyası

Cibuti’de Havalimanı Jandarma Komutanlığına teknik destek

Cibuti’de Havalimanı Jandarma Komutanlığına teknik destek

Reşadiye, öğrencilerin uygulama alanı oldu

Reşadiye, öğrencilerin uygulama alanı oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.