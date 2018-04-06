Mardin Basın İlan Kurumundan ay yıldızlı sertifika töreni

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, Basın İlan Kurumu Mardin Şubesi tarafından Dicle Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen “Kurumsal İletişim Uygulamaları ve Yönetimi” eğitiminin sertifika törenine katıldı. Basın İlan Kurumu Mardin Şube Müdürlüğü törende katılımcılara Mardin’e özgü telkariden yapılmış ay yıldızlı rozet ve çam fidanları hediye edildi. Basın İlan Kurumu (BİK) Mardin Şubesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliğiyle yerel basın çalışanlarına yönelik geçtiğimiz günlerde verilen “Yerel Basında Mizanpaj ve Haber Dilinin İyileştirilmesi” eğitimlerinin ardından, bu kez TRC-3 bölgesindeki basın ve halkla ilişkiler müdürlüklerinde çalışan personele “Kurumsal İletişim Uygulamaları ve Yönetimi” eğitim programının sertifika töreni gerçekleştirildi. Dicle Kalkınma Ajansı toplantı salonunda gerçekleştirilen sertifika törenine AK Parti Mardin Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı, Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Mardin Vali Yardımcısı Mesut Uslu, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve kursiyerler katıldı. Dört gün boyunca Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’te yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarından 20’ye yakın personelin eğitim aldığı programda kursiyerlere sertifikalarını Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca ve Mardin Milletvekillerinden aldı. Sertifika töreninde konuşan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, “Aslında yaptığımız bir aracılık hizmeti malumaliniz bir takım kamu kurumlarımızın resmi ilan olarak adlandırılan bir takım duyuruları söz konusu bunun tarihi Osmanlı dönemine kadar uzanıyor ama biz kurumumuzun, kuruluş tarihi 1961 yılı orayı daha ziyade milat olarak alıyoruz. İletişim konusunda kurumların çok müşkül durumda bırakan teknolojik gelişmeler, bunların kullanımı, bürokratik geleneklerimiz göreneklerimizin bir arada yaşatılması bunlar çok önemli meseleler. Bir iki günlük eğitim programları ile çözülmeyecek ama bunları bir başlangıç olarak görmek gerekiyor” dedi.

“Yeni bir yazılım için çalışıyoruz”

Yaptığımız programın devamlılığını sağlamak üzere bir yazılım geliştirmeyi düşünüyoruz diyen Karaca, “Bu yazılım çok geniş bir veritabanına sahip olacak, veritabanında Osmanlı dönemi dâhil olmak üzere bürokratik geleneklerimizin burada paylaşacağız. Bu konuda çeşitli müracaatlarımız var, şayet finansman desteği sağlarsak bu projeyi hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Çünkü bizler Türkiye Cumhuriyeti olarak yaşımız belli ama Cumhuriyetle birlikte 20’ye yakın devletin kurucusu bir milletiz. O sebeple geçmişle ilişkimiz daima canlı ve derin olmak zorunda ki köklerimizin ne kadar derine gittiğin farkında olalım, eğer değerlerimizin farkında olmazsak en ufak bir rüzgarda sarsılma riski ile karşı karşıyayız. Bürokratik anlamda hem de diğer konularda geçmişimizi eşelediğimizde diğer ülkelerden geri kalmayacak zenginlikte ve çeşitlilikte kültürel alan da olsun, birikimimizin olduğu gayet açık” diye konuştu.

Mardin Basın İlan Kurumu Müdürü Adnan Günbegi tüm katılımcılara teşekkür ederek katılımcılara Mardin telkarisinden hazırlanmış ay yıldızlı rozet ve daha yeşil bir Mardin için çam fidanları hediye etti.