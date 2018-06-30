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Mardin Dargeçit'te üs bölgesine saldırı! Anında karşılık verildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 00:03 | Son Güncelleme

Mardin’in Dargeçit ilçesinde PKK’lı teröristlerce üs bölgesine roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıya güvenlik güçlerince anında karşılık verilmesiyle teröristler kaçtı.

Mardin Dargeçit'te üs bölgesine saldırı! Anında karşılık verildi!

Olay, 21.30 sıralarında, Dargeçit’e bağlı Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup PKK’lı terörist tarafından üs bölgesine roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıya güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Yaralananın olmadığı çatışma, teröristlerin gecenin karanlığı ve arazi şartlarından faydalanarak kaçmasıyla sona erdi.

Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

İHA

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PKK mardin Dargeçit Mardin Dargeçitte üs bölgesine saldırı uzun namlulu silahlar

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