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Mardin'de 3 yıl önce kaybolan Minik Ecrin'in ailesi: Kendi acımızı unuttuk Leyla ve Eylül'e ağlıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 16:54 | Son Güncelleme

Türkiye, kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulunan Eylül Yağlıkara (8) ve Leyla Aydemir (4) için gözyaşı dökerken, Mardin'de 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Ecrin Tunç'un (5) babası Bekir Tunç da "Biz kendi acımızı unuttuk, Leyla ve Eylül'e ağlıyoruz" dedi.

Mardin'de 3 yıl önce kaybolan Minik Ecrin'in ailesi: Kendi acımızı unuttuk Leyla ve Eylül'e ağlıyoruz

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Harmanlı köyünde, 14 Haziran 2015'te "Bakkala gidiyorum" deyip evden ayrılan Ecrin Tunç'tan o günden sonra bir daha haber alınamadı. Ecrin'in bulunması için kaybolduğu dönemde bölgede helikopter desteğiyle aramalar yapıldı, ancak bir sonuç alınamadı.

Ecrin'in babası Bekir Tunç, Ankara Polatlı'da kaybolduktan sonra ölü bulunan Eylül Yağlıkara ve Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir ile ilgili haberlerini izlerken kahrolduklarını söyledi.

"KENDİ ACIMIZI UNUTTUK, ONLARA AĞLIYORUZ"

Kendi kızı Ecrin'in kaybolmasının üzerinden 3 yıl geçtiğini ancak bir haber alamadıklarını söyleyen baba Tunç, "Kendi acımızı unuttuk, Eylül ve Leyla'ya ağlıyoruz. İki gündür yemek yiyemiyoruz. Allah bunu yaşayan ailelere sabır versin. Çok zor bir durum. Biz yaşananları izlerken kendi acımızı unuttuk. Bir Allah'ımız ve devletimiz var. Devletimizden yardım bekliyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok, elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz" diye konuştu.

ECRİN NASIL KAYBOLDU?

Midyat ilçesine bağlı Harmanlı köyü nüfusuna kayıtlı, Gölcük Mahallesi'nde oturan Bekir ve Nursel Tunç'un 3 çocuğundan Ecrin Tunç, 14 Haziran 2015'te gittikleri Harmanlı köyünde, "Bakkala gidiyorum" diyerek evden çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Köydeki aramalardan sonuç alınamayınca olayın güvenlik birimlerine bildirilmesi üzerine AFAD ekipleri, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden arama kurtarma ekipleri, jandarma ve güvenlik korucuları da arama çalışması yapmış ama sonuç alamamıştı.

BİR OTOMOBİLDE GÖRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Bölgede bir helikopter desteği ile de aramalar yapılmış ancak Ecrin'in izine rastlanmamıştı. Son olarak köylülerden birinin Ecrin'i Çamyurt yönünden gelip Ziyaret yönüne devam eden gri veya sarı renklerde bir otomobilde gördüğünü söylemesi üzerine, Ecrin'in kaçırılma ihtimaline karşı aracın tespiti için mobese, güvenlik, PTS kamera kayıtları Cumhuriyet Savcılığı'nın yazılı talimatıyla temin edilerek incelenmeye alınmış, ancak ondan da bir sonuç çıkmamıştı. (DHA)

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