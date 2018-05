Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

İKİ UZMAN ÇAVUŞA LİNÇ GİRİŞİMİ Mağdur askerlerin ifadelerine göre; bu sözlerden sonra sözlü olarak başlayan tartışma uzman çavuşlara yönelik saldırıya dönüştü. Askerlerin aracının etrafı bir anda bir grup tarafından sarıldı ve askerler dövülmeye başlandı. Can havliyle 155’i arayan askerler de durumu polise intikal ettirdi.

HAVAYA ATEŞ AÇTILAR AK Partili başkanın çıkışıyla galeyana gelen vatandaşlar da polislerin üzerine yürüdü. Askerleri kurtarmak için adrese gelen polisler bu kez kendi can güvenliklerini sağlamak için havaya ateş açmak zorunda kaldılar.

"BURASI NUSAYBİN, BURADAN ÇIKAMAZSINIZ…" Saldırıya uğrayan diğer Uzman Çavuş Y.Ş. de silah arkadaşının sözlerini tekrar etti. Y.Ş.kamyondan inen saldırganın kendilerine “Burası Nusaybin, burası cehennem, ister asker ister polis ol. Buradan çıkamazsınız. Sizin nerede yaşadığınızı biliyorum. Sürekli esnaftan alış-veriş yapıyorsunuz. Ayrıca plakanızı not ettim.” diyerek elindeki metal çubukla kendilerine saldırdığını ve akabinde polisin olay yerine geldiğini anlattı.

Kendisine yönelik FETÖ’cü suçlamasına isyan eden polis memuru M.K.’nın savcıya verdiği ifadesinde kendisiyle ilgili yürek burkan detaylara da yer verdiği gözlendi.

M.K. ifadesinde “Ben bu vatan için canını seve seve ortaya koyan biriyim. Ben vatanım ve milletim için yaşar bu uğurda ölürüm. Yeter ki vatanımız baki kalsın. Mehmet Latif Özel ve Ömer Özel’in yaptıkları bu söylem ve tutumlar benim şeref ve saygınlığımı rencide etmiş ve salıdıra bulunmuşlardır.Ben vatanım, devletim, bayrağım için kızım yüzde 94 engelli olmasına rağmen üçüncü kez gönüllü olarak şarka geldim. Ben Nusaybin’de milletime ve devletime hizmet etmeye devam ediyorum. 18 yıllık meslek hayatım boyunca hiçbir zümreden cemaatten medet ummadım. Vatan sevdalısıyım.” sözlerine yer verdi.

ASKERLERE 'ŞİKAYETLERİ GERİ ÇEKMELERİ İÇİN' BASKI YAPILDI MI?



A.T. isimli polis memuru da meslektaşları gibi olayı detaylarıyla savcıya anlattı. Polis merkezine geldiklerinde ise Nusaybin İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahim Zengin’in de AK PARTİ İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, NESO Başkanı Ömer Özel ve Adnan M. isimli şahısların da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 kişilik bir grupla geldiğini anlatan A.T., AK Partili başkanın Uzman Çavuşlara herkesin gözü önünde şikayetlerini geri çekmeleri için baskı yaptığını anlattı. Bu esnada Emniyet Müdürü Abdurrahim Zengin’in, silah arkadaşı M.K.’nın belindeki silahını aldırmaya çalışıp onu nezarethaneye attırmaya çalıştığını belirten A.T. kendilerine saldıran ve hakaret edenlerden şikayetçi olduğunu söyledi.

19 yaşındaki Nusaybinli genç İ.K. da savcılığa giderek Sakarya Caddesi’nde yaşananlarla ilgili polisler ve askerler lehine tanıklık yaptı. Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.