Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Sözcü'den Deniz Ayas'ın haberine göre olay, 16 Mayıs günü Nusaybin ilçe merkezinde yaşandı. Nusaybin İkinci Hudut Tabur Komutanlığında görevli uzman çavuşlar Y.Ş. ve R.E. saat 17:00 sıralarında, sivil araçla, kamu kurumlarına iftar yemeği dağıtmak ve tabur gazinosunun ihtiyaçları için alış-veriş yapmak üzere çarşıya çıktılar. Sakarya Caddesi’ne gelen uzmanlar yoldaki bir araç yüzünden ilerleyemeyince kornaya basıp aracın sahibinden yol vermesini istediler. Bunun üzerine uzmanların aracına yönelen 30 yaşlarında bir şahıs askerlere hitaben “Polis misiniz siz? Polisseniz polisliğinizi bilin, bekleyin…” dedi. İKİ UZMAN ÇAVUŞA LİNÇ GİRİŞİMİ



Mağdur askerlerin ifadelerine göre; bu sözlerden sonra sözlü olarak başlayan tartışma uzman çavuşlara yönelik saldırıya dönüştü. Askerlerin aracının etrafı bir anda bir grup tarafından sarıldı ve askerler dövülmeye başlandı. Can havliyle 155’i arayan askerler de durumu polise intikal ettirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce askerleri kalabalığın elinden aldı ardından da onlara saldıranları gözaltına almaya başladı. Askerlere yönelik saldırının başaktörü olan kamyon sürücüsü de kalabalığa karışırak gözaltına alınmaktan kurtuldu.

İLÇE BAŞKANI OLAY YERİNE GELİNCE İŞİN SEYRİ DEĞİŞTİ



Polisler olay yerinde müdahalede bulunduğu esnada ise olay yerine AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel ile akrabası Nusaybin Esnaf ve Sanatkârlar Odası (NESO) Başkanı Ömer Özel geldi. Olaya ait görüntülerin, mağdur askerlerin, polislerin ve görgü tanığı Nusaybinli bir gencin ifadesine göre ise AK Parti İlçe Başkanı Latif Özel ile NESO Başkanı Ömer Özel gözaltına alınan şahısları

polisin elinden kurtarmaya çalıştı. "BU MEMLEKETİN ANASINI, AVRADINI…"



Ağza alınmayacak sözlerle polislerin üzerine yürüyen ikili ve beraberindekiler “Hepinizi s…m. S…z bu memleketin anasını avradını….” gibi ağza alınmayacak küfürler eşliğinde polislerin üzeride yürüdüler. Görüntülerde AK Partili başkanın, polislere yönelik ağza alınmayacak küfürler savurduğu, Nusaybin Esnaf Odaları Başkanı olan yeğeninin de polis aracına vurup polislere ve ‘memlekete’ küfrettiği, ve polisin üzerine yürüyerek tehditler savurduğu görüldü. HAVAYA ATEŞ AÇTILAR



AK Partili başkanın çıkışıyla galeyana gelen vatandaşlar da polislerin üzerine yürüdü. Askerleri kurtarmak için adrese gelen polisler bu kez kendi can güvenliklerini sağlamak için havaya ateş açmak zorunda kaldılar.

Daha sonra Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden iki uzman çavuş ve polisler yaşanan saldırıyı tutanak altına alıp savcılığa suç duyurusunda bulundular. Bir kısmı görüntülere de yansıyan saldırının detayları ise savcıya veriler ifadelerde ayrıntıları ile yer aldı. Sözcü’den Deniz Ayas’ın ulaştığı savcılık tutanağında korkunç iddialara yer verildi. SALDIRIYA UĞRAYAN UZMAN R.E. “GAZİYİM DEDİM ‘GEÇ LAN BUNLARI’ DEDİ”



Olayların fitilini ateşleyen ilk saldırının mağdurlarından Uzman Çavuş R.E. savcılıktaki ifadesinde yaşadığı saldırıyı ve sonrasında yaşadıklarını detaylarıyla anlattı. 21 Aralık 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı’nda yaralanarak Nusaybin’e döndüğünü belirten R.E. olay gününü şu sözlerle anlattı “Saat 17:00 sıralarında Uzman Çavuş Y.Ş.’ye ait araçla Nusaybin merkezine geldik. Sakarya Caddesi üzerinde bir araç park halinde duruyordu. Ben de otomobilden inip aracını çekip çekmeyeceğini sordum. Bu esnada arkamızda trafik oluştu. Bir süre sonra aracın sahibi olduğunu sandığım 20-25 yaşlarında birisi gelip camımızı tıklattı ve “Polisseniz polisliğini bilin…” diye çıkıştı. Biz de ona sadece yolumuza devam etmek istediğimiz söyledik. Bu şahıs ısrarla sesini yükseltmeye başladı. Daha sonra kalabalık bir grup oluştu. Kalabalık içerisinden 47 NL … plakalı bir kamyonetten bir şahıs indi. Kamyonetten sopasını çıkarmak istedi ancak kapısı açılmadığı için başaramadı. Sonra üzerime yürüyüp beni darp etmeye başladı. Biz de hemen 155’i arayıp yardım istedik. Polisler geldi. Bize saldıran kamyonetteki şahsı gözaltına almaya çalıştılar. Kalabalık polise engel oldu ve şahıs kaçtı. Olay yatışır gibi oldu ancak daha sonra olay yerine gelen ve sonradan AK Parti İlçe Başkanı olduğunu öğrendiğim Mehmet Latif Özel ve Ömer Özel isimli şahıs geldi. Emniyete ait zırhlı araca eliyle vurarak “S…m bu memleketin anasını avradını…” diye küfretmeye başladı…”

“Emniyet Müdürlüğünde bulunduğumuz sırada Mehmet Latif Özel yanımıza geldi ve lanlı konuşarak neler yaşandığını sordu. Ben de kendisine Fırat Kalkanı gazisi olduğumu söyleyip yaşadıklarımı anlatmaya çalıştım. Bana gaziliğimi kastederek ‘Geç lan bunları… Şikayetinizden vaz geçeçeksiniz” diye çıkıştı.” "BURASI NUSAYBİN, BURADAN ÇIKAMAZSINIZ…"



Saldırıya uğrayan diğer Uzman Çavuş Y.Ş. de silah arkadaşının sözlerini tekrar etti. Y.Ş.kamyondan inen saldırganın kendilerine “Burası Nusaybin, burası cehennem, ister asker ister polis ol. Buradan çıkamazsınız. Sizin nerede yaşadığınızı biliyorum. Sürekli esnaftan alış-veriş yapıyorsunuz. Ayrıca plakanızı not ettim.” diyerek elindeki metal çubukla kendilerine saldırdığını ve akabinde polisin olay yerine geldiğini anlattı. AK PARTİLİ BAŞKAN KARAKOLU BASTI İDDİASI



Kendilerine saldıranlardan birisinin polis tarafından gözaltına alındığı esnada “Paralı köpekler siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?” diye hakaret ettiğini anlatan Uzman Çavuş Y.Ş. AK Partili başkanın olaya dahil olduktan sonra polislere ve kendilerine yönelik “Hepiniz FETÖ’cüsünüz. FETÖ’nün köpeğisiniz. Müdürünüz de FETÖ’cü zaten fırsat arıyorsunuz” diye hakarat ettiğini anlattı. Ömer Özel’in de hakaretler savurduğunu belirten Uzman Çavuş, götürüldükleri Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğünün içinde de kendilerine yönelik hakaret ve ‘şikayetçi olmayın’ baskısının sürdüğünü savundu.

“NERDE BU ŞİKAYETÇİLER BEN ONLARIN BİR İFADESİNİ ALAYIM”



AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel’in polis merkezine ilçe emniyet müdürü ile birlikte geldikten sonra hakaretlere devam ettiğini anlatan Y.Ş. Mehmet Latif Özel “Nerede bu olaya karışanlar lan. Boş oda yok mu? Bir de ben alayım şunların ifadelerini” diye bağırdığını söyledi. Bu esnada olay sonrası kendilerinin acil çağrısı üzerine Tabur’dan polis merkezine gelen Uzman Çavuş K.A.’nın ilçe başkanını uyardığını ve “Sakin olun başkan. Sayın Cumhurbaşkanı’nın partisini temsil ediyorsunuz. Karşınızda gazi var” uyarısında bulunduğunu anlatan mağdur asker, bu sözlere de AK Partili başkanın “Ben Cumhurbaşkanının partisini temsil etmiyorum. Burası Nusaybin kendinize dikkat edin. Şikayetinizden vaz geçeceksiniz. Haddinizi yerinizi bilin” diye tehditler savurduğunu anlattı. Uzman Çavuş Y.Ş. polis merkezinde kendisini “Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanlığında görevli” diye tanıtan Adnan M. isimli şahsın da belindeki silahını göstererek “Mesleğinizden olursunuz. Şikayetinizi geri alın” dediğini savundu.

AK PARTİLİ BAŞKAN: BU ŞAHSI GÖZALTINA ALAMAZSINIZ



Olaya askerlerin 155’ye yaptığı “Saldırıya uğradık” ihbarı sonrası telsizine düşen “Olay yerine intikal edin” emrinden sonra dahil olduğunu anlatan polis memuru M.K. isimli polis memuru da yaşadıklarını dakika dakika en ince ayrıntısına kadar savcıya anlattı. Polis memuru M.K. ifadesinde “Telsizden iki askerin Sakarya Caddesi üzerinde linç edildiği ihbarı geldi. Biz de bölgede bulunuyorduk ve koşarak olarak olay yerine gittik.Askerin güvenliğini sağladık. Askerlere ‘ne olduğunu’ sordum. Onlar da bize mavi tişörtlü bir şahıs ve 47 NL … plakalı araç şoförü tarafında darp edildiklerini anlattılar. Bize gösterdikleri mavi tişörtlü şahısı gözaltına aldık. Bu sırada “Siz polis değilsiniz. Polisseniz polisliğinizi yapın” diye halkı galeyana getiren bir kişiyi daha yakaladık. Bu şahsı emniyet müdürlüğüne götürmeye çalıştığımız sırada sonradan AK Parti İlçe Başkanı olduğunu öğrendiğimiz Mehmet Latif Özel göğsümün üzerine sert bir şekilde vurarak ‘Ben Ak Parti İlçe Başkanıyım. Bu şahsa işlem yapamazsınız. Müdürünüzü getirin oğlum…’ diyerek halkın galeyana gelmesine yol açtı. Devam eden olaylarda Ömer Özel isimli şahıs bana ve görevli arkadaşlarımı kastederek kalabalığa hitaben “Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Uzun saçlı polis FETÖ’cüdür. Onu tanıyorum. Vatan hainidir. Onunla görüşeceğim. Hepiniz vatan hainisiniz şerefsizler’ diyerek beni FETÖ üyesi olarak göstermiştir. Ben bu iddiayı asla kabul etmiyorum.” dedi.