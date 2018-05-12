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Mardin'de korkutan patlama! Bir çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 15:03 | Son Güncelleme

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, hafriyat döküm alanında koyun otlatan bir çocuğun, yerde bulduğu cismin patlaması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mardin'de korkutan patlama! Bir çocuk hayatını kaybetti

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Anahtar Kelimeler:
mardin Nusaybin patlama

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