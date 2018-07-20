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Mardin Devlet Hastanesi'nde elektrikler kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 19:41 | Son Güncelleme

MARDİN'de bir haftadır devam eden elektrik dalgalanmaları nedeniyle, bugün saat 15.00 sıralarında Devlet Hastanesi'nin elektrikleri kesildi.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN'de bir haftadır devam eden elektrik dalgalanmaları nedeniyle, bugün saat 15.00 sıralarında Devlet Hastanesi'nin elektrikleri kesildi. Jeneratörün de arıza yapması üzerine yoğun bakım ünitesinde yatan hastalar başka hastanelere nakledildi.
Mardin genelinde bir haftadır devam eden elektrik dalgalanmaları, bugün zaman zaman kesintilere neden oldu. Kuyu ile tarla sulamaları nedeniyle yaşandığı belirtilen dalgalanmaların ardından saat 15.00 sıralarında Artuklu ilçesinde bulunan Mardin Devlet Hastanesi'nde de elektrik kesintisi meydana geldi. Kesinti sırasında hastanenin jeneratörü de arıza yapıp, devreye girmedi.
Hastanenin elektriksiz kalması üzerine gelen ekipler arızaya müdahale ederken, elektrik verilememesi üzerine, olumsuz bir durum yaşanmaması için çok sayıda ambulans Mardin Devlet Hastanesi'nin bahçesine çekilerek, hazır bekletildi. Elektrik kesintisi nedeniyle Yoğun Bakım ünitesinde yatan hastalar da en yakın hastanelere nakledildi.
Elektrik kesintisi üzerine Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz ve yetkililer de hastaneye giderek, gerekli tedbirleri aldı.
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) yetkilileri, hastanenin iç tesisatından kaynaklanan bir arızadan dolayı kesinti yaşandığını ve kendi ekiplerinin desteği ile arızanın giderildiğini bildirdi.
Mardin Devlet Hastanesi'nden saat 19.30 sıralarında yapılan açıklamada elektrik sıkıntısının giderildiği belirtilerek, "Tüm hastalarımız sağlıklı bir şekilde tedavilerine servislerde devam etmektedir" denildi.

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