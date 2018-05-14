HABER

Mardin iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 22:48 | Son Güncelleme

Mardin bu yılın ilk sahurunu bekliyor. 2018 Ramazan ayı bu Çarşamba günü başlıyor. Salı akşamı Mardin'de camiler ilk teravih için dolacak. Gecesinde ise ilk sahura kalmak için imsak vaktine göre hazırlıklar yapılacak. Akşamında ise açılacak ilk oruç için akşam ezanı beklenecek. İftar saati ile birlikte ilk oruçlar, bir ibadeti ifa etmenin hazzı ile açılacak. Mardin Ramazan imsakiyesi ile bu ay içerisinde imsak vakti, iftar saati ile tüm namaz vakitlerini takip edebilirsiniz.

Mardin iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

2018 Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Üç semavi dinin kaynaştığı Mardin'de Ramazan ayının gelmesi büyük bir sevinçle karşılanıyor. Yardımlaşma, birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayı, bu sene 30 gün sürecek. Mardin'de Ramazan imsakiyesine göre oruç süresi 16-17 saat. Mardin imsak vakti ile iftar saatini görebileceğiniz Ramazan imsakiyesi haberimizde.

İslam dünyasını sabırsızlıkla beklediği mübarek 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı 2018 yılında 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlıyor. Kadir gecesi ise 10 Haziran Pazar gününe denk geliyor. 14 Haziran 2018 Perşembe günü Ramazan Ayı'nın son günü olacak. 15 Haziran 2018 Cuma günü ise 2018 Ramazan Bayramı'nı ile idrak edeceğiz.

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

MARDİN RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:24 05:01 12:19 16:08 19:26 20:56
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:23 05:00 12:19 16:08 19:27 20:57
3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:22 04:59 12:19 16:08 19:28 20:59
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:20 04:58 12:20 16:08 19:29 21:00
5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:19 04:58 12:20 16:08 19:29 21:01
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:18 04:57 12:20 16:09 19:30 21:02
7 22 Mayıs 2018 Salı 03:17 04:56 12:20 16:09 19:31 21:03
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:16 04:56 12:20 16:09 19:32 21:04
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:15 04:55 12:20 16:09 19:33 21:06
10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:14 04:55 12:20 16:09 19:33 21:07
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:13 04:54 12:20 16:10 19:34 21:08
12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:12 04:53 12:20 16:10 19:35 21:09
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:11 04:53 12:20 16:10 19:36 21:10
14 29 Mayıs 2018 Salı 03:10 04:52 12:20 16:10 19:36 21:11
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:10 04:52 12:21 16:11 19:37 21:12
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:09 04:52 12:21 16:11 19:38 21:13
17 01 Haziran 2018 Cuma 03:08 04:51 12:21 16:11 19:38 21:14
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:08 04:51 12:21 16:11 19:39 21:15
19 03 Haziran 2018 Pazar 03:07 04:51 12:21 16:11 19:40 21:16
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:06 04:50 12:21 16:12 19:40 21:17
21 05 Haziran 2018 Salı 03:06 04:50 12:21 16:12 19:41 21:18
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:05 04:50 12:22 16:12 19:42 21:19
23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:05 04:50 12:22 16:12 19:42 21:19
24 08 Haziran 2018 Cuma 03:04 04:49 12:22 16:13 19:43 21:20
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:04 04:49 12:22 16:13 19:43 21:21
26 10 Haziran 2018 Pazar 03:04 04:49 12:22 16:13 19:44 21:22
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:03 04:49 12:23 16:13 19:44 21:22
28 12 Haziran 2018 Salı 03:03 04:49 12:23 16:14 19:45 21:23
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:03 04:49 12:23 16:14 19:45 21:23
30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:03 04:49 12:23 16:14 19:46 21:24

RAMAZAN'IN ÖNEMİ

Ramazan ayı fazilet bakımından nice güzelliklerin bahşedildiği mübarek bir zaman dilimidir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delili olarak kendisinde Kur'an indirilen aydır…”

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Ramazan ayı ile ilgili olarak: “Bir kimse, inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan bekleyerek, Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” buyurmuştur.

Yine bir başka Hadis-i Şeriflerinde ise: “Ramazan öyle bir aydır ki, Allah gündüzleri oruç tutmayı farz ve gece ibadet etmeyi de nafile kılmıştır. Ramazan, sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir. Ramazan ihsan ve yardımlaşma ayıdır. Mü'minin rızkı bu ayda artar, bereketlenir… Ramazan ayı öyle bir aydır ki, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden azad oluştur.” buyurmaktadır.

Oruç ayı olan Ramazan ayı, birçok hikmeti ihtiva eder. Bu açıdan bakıldığında pek çok ferdi ve sosyal faydaları vardır. Oruç tutarak belirli bir zaman yeme içme ve cinsel arzularına karşı koyan kişi, sebat, kanaat, metanet ve sabır gibi ahlaki güzelliklere sahip olur; aç kalarak nimetlerin kıymetini bilir ve bu vesile ile yoksulların halini düşünüp onlara merhamet ve şefkat hisleriyle yaklaşmasına sebep olur.

RAMAZAN DUASI

'Allahummerzugnî fîh'iz-zihne ve't-tenbîh ve bâidnî fîhi min'es-sefâheti ve't-temvîh vec'al lî nesîben min kulli hayrin tunzilu fîh, bi-cûdike ya ecved'el ecvedîn'

Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde bana zeka ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!

MARDİN ULU CAMİ

İFTAR DUASI

Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.

Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. AMİN.

RAMAZAN MESAJLARI

Cenab-ı Hakk'ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayını tebrik ederim.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Gönlümüze esen seher yeli gibi gelen Mübarek Ramazan Ayınız hayırlı olsun.

Kim Allahu Teâlâ yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. Hayırlı Ramazanlar…

Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Hoşgeldin ayların en hayırlısı Ey Şehr-i Ramazan…

Ramazan ayı ; kalbini O'nun yoluna koymaya... Ellerini O'nun dergahına açmaya... Ruhunu doyurmaya... Kalbinin gerçek vuslatı bulmasına vesile olsun... Hayırlı Ramazanlar.

MARDİN ZEYNEL ABİDİN CAMİİ


Akın akın geliyorlar! Adım atacak yer kalmadıAkın akın geliyorlar! Adım atacak yer kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs tepkisiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs tepkisi
Yunanistan'a kaçarken yakalandılarYunanistan'a kaçarken yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2018 ramazan imsakiyesi İmsakiye mardin imsak vakti mardin iftar vakti 2018 ramazan

En Çok Okunan Haberler

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

İşte Zekeriya Öz'ün son hali!

İşte Zekeriya Öz'ün son hali!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nevşehir iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Nevşehir iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

CHP'lilerin telefonuna ajan virüs yerleştirildi

CHP'lilerin telefonuna ajan virüs yerleştirildi

Muş iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Muş iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Milli yas ya da ulusal yas ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Milli yas ya da ulusal yas ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Muğla iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Muğla iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Mersin iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Mersin iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.