Mardin iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

2018 Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Üç semavi dinin kaynaştığı Mardin'de Ramazan ayının gelmesi büyük bir sevinçle karşılanıyor. Yardımlaşma, birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayı, bu sene 30 gün sürecek. Mardin'de Ramazan imsakiyesine göre oruç süresi 16-17 saat. Mardin imsak vakti ile iftar saatini görebileceğiniz Ramazan imsakiyesi haberimizde.
İslam dünyasını sabırsızlıkla beklediği mübarek 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı 2018 yılında 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlıyor. Kadir gecesi ise 10 Haziran Pazar gününe denk geliyor. 14 Haziran 2018 Perşembe günü Ramazan Ayı'nın son günü olacak. 15 Haziran 2018 Cuma günü ise 2018 Ramazan Bayramı'nı ile idrak edeceğiz.
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:24
|05:01
|12:19
|16:08
|19:26
|20:56
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:23
|05:00
|12:19
|16:08
|19:27
|20:57
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:22
|04:59
|12:19
|16:08
|19:28
|20:59
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:20
|04:58
|12:20
|16:08
|19:29
|21:00
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:19
|04:58
|12:20
|16:08
|19:29
|21:01
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:18
|04:57
|12:20
|16:09
|19:30
|21:02
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:17
|04:56
|12:20
|16:09
|19:31
|21:03
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:16
|04:56
|12:20
|16:09
|19:32
|21:04
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:15
|04:55
|12:20
|16:09
|19:33
|21:06
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:14
|04:55
|12:20
|16:09
|19:33
|21:07
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:13
|04:54
|12:20
|16:10
|19:34
|21:08
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:12
|04:53
|12:20
|16:10
|19:35
|21:09
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:11
|04:53
|12:20
|16:10
|19:36
|21:10
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:10
|04:52
|12:20
|16:10
|19:36
|21:11
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:10
|04:52
|12:21
|16:11
|19:37
|21:12
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:09
|04:52
|12:21
|16:11
|19:38
|21:13
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|03:08
|04:51
|12:21
|16:11
|19:38
|21:14
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|03:08
|04:51
|12:21
|16:11
|19:39
|21:15
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|03:07
|04:51
|12:21
|16:11
|19:40
|21:16
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|03:06
|04:50
|12:21
|16:12
|19:40
|21:17
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|03:06
|04:50
|12:21
|16:12
|19:41
|21:18
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|03:05
|04:50
|12:22
|16:12
|19:42
|21:19
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|03:05
|04:50
|12:22
|16:12
|19:42
|21:19
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|03:04
|04:49
|12:22
|16:13
|19:43
|21:20
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|03:04
|04:49
|12:22
|16:13
|19:43
|21:21
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:04
|04:49
|12:22
|16:13
|19:44
|21:22
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:03
|04:49
|12:23
|16:13
|19:44
|21:22
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|03:03
|04:49
|12:23
|16:14
|19:45
|21:23
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:03
|04:49
|12:23
|16:14
|19:45
|21:23
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:03
|04:49
|12:23
|16:14
|19:46
|21:24
RAMAZAN'IN ÖNEMİ
Ramazan ayı fazilet bakımından nice güzelliklerin bahşedildiği mübarek bir zaman dilimidir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delili olarak kendisinde Kur'an indirilen aydır…”
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Ramazan ayı ile ilgili olarak: “Bir kimse, inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan bekleyerek, Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” buyurmuştur.
Yine bir başka Hadis-i Şeriflerinde ise: “Ramazan öyle bir aydır ki, Allah gündüzleri oruç tutmayı farz ve gece ibadet etmeyi de nafile kılmıştır. Ramazan, sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir. Ramazan ihsan ve yardımlaşma ayıdır. Mü'minin rızkı bu ayda artar, bereketlenir… Ramazan ayı öyle bir aydır ki, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden azad oluştur.” buyurmaktadır.
Oruç ayı olan Ramazan ayı, birçok hikmeti ihtiva eder. Bu açıdan bakıldığında pek çok ferdi ve sosyal faydaları vardır. Oruç tutarak belirli bir zaman yeme içme ve cinsel arzularına karşı koyan kişi, sebat, kanaat, metanet ve sabır gibi ahlaki güzelliklere sahip olur; aç kalarak nimetlerin kıymetini bilir ve bu vesile ile yoksulların halini düşünüp onlara merhamet ve şefkat hisleriyle yaklaşmasına sebep olur.
RAMAZAN DUASI
'Allahummerzugnî fîh'iz-zihne ve't-tenbîh ve bâidnî fîhi min'es-sefâheti ve't-temvîh vec'al lî nesîben min kulli hayrin tunzilu fîh, bi-cûdike ya ecved'el ecvedîn'
Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde bana zeka ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!
MARDİN ULU CAMİ
İFTAR DUASI
Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.
Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. AMİN.
RAMAZAN MESAJLARI
Cenab-ı Hakk'ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayını tebrik ederim.
Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Gönlümüze esen seher yeli gibi gelen Mübarek Ramazan Ayınız hayırlı olsun.
Kim Allahu Teâlâ yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. Hayırlı Ramazanlar…
Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Hoşgeldin ayların en hayırlısı Ey Şehr-i Ramazan…
Ramazan ayı ; kalbini O'nun yoluna koymaya... Ellerini O'nun dergahına açmaya... Ruhunu doyurmaya... Kalbinin gerçek vuslatı bulmasına vesile olsun... Hayırlı Ramazanlar.
MARDİN ZEYNEL ABİDİN CAMİİ
Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar
UBER aracında şok olay! Sarhoş kadına tecavüz edip selfie çekti
Beyaz Saray'dan skandal Gazze açıklaması!
Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!
Filistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepki: Halkımız vazgeçmeyecek
Üniversite öğrencisi mezuniyet günü kazada can verdi
Yüzüne kezzap atılmıştı! İşte son hali
İsrail'in Gazze'deki saldırısına Hükümetten ilk tepki
Gazze'deki İsrail saldırısının ardından Türkiye harekete geçiyor
Gazze sınırında gergin anlar! İsrail askerleri böyle müdahale etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum