Mardin iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

2018 Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Üç semavi dinin kaynaştığı Mardin'de Ramazan ayının gelmesi büyük bir sevinçle karşılanıyor. Yardımlaşma, birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayı, bu sene 30 gün sürecek. Mardin'de Ramazan imsakiyesine göre oruç süresi 16-17 saat. Mardin imsak vakti ile iftar saatini görebileceğiniz Ramazan imsakiyesi haberimizde. İslam dünyasını sabırsızlıkla beklediği mübarek 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı 2018 yılında 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlıyor. Kadir gecesi ise 10 Haziran Pazar gününe denk geliyor. 14 Haziran 2018 Perşembe günü Ramazan Ayı'nın son günü olacak. 15 Haziran 2018 Cuma günü ise 2018 Ramazan Bayramı'nı ile idrak edeceğiz. İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018 MARDİN RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018 Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:24 05:01 12:19 16:08 19:26 20:56 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:23 05:00 12:19 16:08 19:27 20:57 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:22 04:59 12:19 16:08 19:28 20:59 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:20 04:58 12:20 16:08 19:29 21:00 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:19 04:58 12:20 16:08 19:29 21:01 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:18 04:57 12:20 16:09 19:30 21:02 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:17 04:56 12:20 16:09 19:31 21:03 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:16 04:56 12:20 16:09 19:32 21:04 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:15 04:55 12:20 16:09 19:33 21:06 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:14 04:55 12:20 16:09 19:33 21:07 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:13 04:54 12:20 16:10 19:34 21:08 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:12 04:53 12:20 16:10 19:35 21:09 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:11 04:53 12:20 16:10 19:36 21:10 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:10 04:52 12:20 16:10 19:36 21:11 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:10 04:52 12:21 16:11 19:37 21:12 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:09 04:52 12:21 16:11 19:38 21:13 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:08 04:51 12:21 16:11 19:38 21:14 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:08 04:51 12:21 16:11 19:39 21:15 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:07 04:51 12:21 16:11 19:40 21:16 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:06 04:50 12:21 16:12 19:40 21:17 21 05 Haziran 2018 Salı 03:06 04:50 12:21 16:12 19:41 21:18 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:05 04:50 12:22 16:12 19:42 21:19 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:05 04:50 12:22 16:12 19:42 21:19 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:04 04:49 12:22 16:13 19:43 21:20 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:04 04:49 12:22 16:13 19:43 21:21 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:04 04:49 12:22 16:13 19:44 21:22 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:03 04:49 12:23 16:13 19:44 21:22 28 12 Haziran 2018 Salı 03:03 04:49 12:23 16:14 19:45 21:23 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:03 04:49 12:23 16:14 19:45 21:23 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:03 04:49 12:23 16:14 19:46 21:24 RAMAZAN'IN ÖNEMİ Ramazan ayı fazilet bakımından nice güzelliklerin bahşedildiği mübarek bir zaman dilimidir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delili olarak kendisinde Kur'an indirilen aydır…” Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Ramazan ayı ile ilgili olarak: “Bir kimse, inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan bekleyerek, Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” buyurmuştur.

Yine bir başka Hadis-i Şeriflerinde ise: “Ramazan öyle bir aydır ki, Allah gündüzleri oruç tutmayı farz ve gece ibadet etmeyi de nafile kılmıştır. Ramazan, sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir. Ramazan ihsan ve yardımlaşma ayıdır. Mü'minin rızkı bu ayda artar, bereketlenir… Ramazan ayı öyle bir aydır ki, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden azad oluştur.” buyurmaktadır. Oruç ayı olan Ramazan ayı, birçok hikmeti ihtiva eder. Bu açıdan bakıldığında pek çok ferdi ve sosyal faydaları vardır. Oruç tutarak belirli bir zaman yeme içme ve cinsel arzularına karşı koyan kişi, sebat, kanaat, metanet ve sabır gibi ahlaki güzelliklere sahip olur; aç kalarak nimetlerin kıymetini bilir ve bu vesile ile yoksulların halini düşünüp onlara merhamet ve şefkat hisleriyle yaklaşmasına sebep olur. RAMAZAN DUASI 'Allahummerzugnî fîh'iz-zihne ve't-tenbîh ve bâidnî fîhi min'es-sefâheti ve't-temvîh vec'al lî nesîben min kulli hayrin tunzilu fîh, bi-cûdike ya ecved'el ecvedîn' Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde bana zeka ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!