Mardin milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi

AK Parti
1- Şeyhmus Dinçel
2- Cengiz Demirkaya
HDP
1- Mithat Sancar
2- Pero Dundar
3- Tuma Çelik
4- Ebrü Günay
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