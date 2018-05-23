Mardin Ovası suyla buluşacak, üretim katlanacak

AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin bir an önce hayata geçmesi için gece gündüz demeden gayret gösterildiğini belirtti.

Bu sayede yılda iki ürün yetiştirecek çiftçinin geliri artarken, 100 bini aşkın kişi de istihdama kavuşacak.

Fiziki gerçekleşmenin yüzde 48'e ulaştığı projenin gelecek yıl tamamlanmasıyla Mardin Ovası'nda yaklaşık bir milyon dekar arazi suyla buluşacak.

Bu kapsamda, Türkiye'nin en büyük suni nehri olacak 221 kilometre uzunluğundaki Mardin-Ceylanpınar ana kanalının tamamlanmasının ardından Mardin depolama tesisinin yapımı devam ediyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kaynakları değerlendirilerek, yöre insanının gelirinin artırılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, bölgeler arası farklılıkların giderilmesi amacıyla yürütülen projede hedeflenen adımların hızla hayata geçirilmesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce hummalı çalışma yürütülüyor.

"Bölgedeki tarımsal üretim ve ekonomik kalkınma açısından bu proje hayati önem taşıyor. El ele vererek, bu bereketli toprakları suyla buluşturacağız." diyen Çankırı, bölge halkının ve çiftçilerin, bereketli Mardin Ovası'nın Fırat'ın suyu ile buluşacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

- "İşin ucu görünüyor"

Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter de GAP Projesi ile gelecek suyu dört gözle beklediklerini anlattı.

Mezopotamya topraklarının son derece verimli ve bereketli olduğunu dile getiren Öter, GAP suyunun bu topraklarla buluşmasıyla bölgede ekonomik bir atılım gerçekleşeceğini kaydetti.

Öter, tarım alanlarında hem verim artışı hem de ürün çeşitliliği gerçekleşeceğini anlatarak, tarımsal sanayinin de gelişeceğine inandıklarını aktardı.

"Allah'a şükürler olsun, işin ucu görünüyor. Deneme suyu bırakıldı. Şu anda dağıtıcı kanallar üzerinde harıl harıl çalışmalar var. Umudumuz bu toprakların bir an önce suya kavuşması." ifadelerini kullanan Öter, şöyle devam etti:

"Mardin'in tarıma elverişli yaklaşık 3 milyon dekar arazisi var. Bunun yaklaşık yüzde 60'ı sulanıyor. Çiftimiz 30 yıldan bu yana kendi imkanları ile kazılan kuyularla sulama yaptı. İlk başlarda 10-20 metreden su çıkıyordu. Şu anda 600 metreye kadar su yer altına indi. Bu nedenle bu suyun bir an önce ovaya ulaşması gerekiyor. Sular biraz daha derine giderse tuzlu olacak. Bu su toprağı kuraklaştıracak. Toprak milli servettir. Gece gündüz demeden çalışmalar yapılıyor."