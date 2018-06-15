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Mardin Valisi Yaman güvenlik güçleri ile bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 13:35 | Son Güncelleme

Vali Mustafa Yaman: - "İnşallah bölgedeki huzur devam edecek"

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mustafa Yaman, polis, jandarma ve güvenlik korucuları ile bayramlaştı.

Yaman, beraberinde İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu'dan bilgi alan Yaman, jandarma personeli ve güvenlik korucuları ile bayramlaştı.

Vali Yaman ve beraberindekiler daha sonra Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, polislerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bölgede huzurlu bir ramazan ve bayram geçirdiklerini belirten Yaman, hükümetin kararlı tutumu, alınan tedbirler ve güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sayesinde bölgede huzurun sağlandığını vurguladı.

Yaman, bayramın huzur içinde geçmesi için gerekli bütün önlemleri aldıklarını belirterek, "Bayramdan sonra da seçim var. Ona ilişkin de önlemlerimiz sürüyor. İnşallah huzur içinde bayramı ve seçimleri geçireceğiz. Vatandaşımızın çok rahat iradesini sandığa yansıtabilmesi için gerekli önlemleri aldık. Güvenlik kuvvetlerimizin eğitimleri bitti. İnşallah bölgedeki huzur devam edecek." diye konuştu.

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