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Mardin ve Kuzey Irak'a operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 10:18 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün ve bugün Sinat-Haftanin ile Ömerli kırsalında hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, hava harekatları sonucunda 8 silahlı terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

AA

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