Mardin ve Kuzey Irak'a operasyon!

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün ve bugün Sinat-Haftanin ile Ömerli kırsalında hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, hava harekatları sonucunda 8 silahlı terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

AA

