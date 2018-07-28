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Mardin Yeşilli'de "Kentsel Dönüşüm Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 16:50 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Yeşilli Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tanıtımı yapıldı - Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir: "400 konut, 70 dükkan, 68 harabe, 2 cami, türbe, kuran kursu, taksi durağı olmak üzere toplam 501 hak sahibi var. Tüm vatandaşlarımızın mağdur olmadan hak sahibi olmasını istiyoruz" - "DBP döneminde Büyükşehir Belediyesinin yapmadığı hizmetleri merkezi hükümeti devreye sokarak başlattık"

MARDİN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Mardin'in Yeşilli Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, bir kafede düzenlenen basın toplantısında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile "Kentsel Dönüşüm Projesi"nin hayata geçirildiğini, Bakanlar Kurulu'ndan geçen proje için tüm yasal düzenleme çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Parkları, modern yapısı ve cami alanı ile projenin bir yıl içinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasının planlandığını kaydeden Demir, vatandaşlardan açılacak proje ofislerine başvurmalarını istedi.

Saha çalışmalarına başladığını, vatandaşlar ile anlaşma ve uzlaşma noktasında olduklarını bildiren Demir, şöyle konuştu:

"400 konut, 70 dükkan, 68 harabe, 2 cami, türbe, kuran kursu, taksi durağı olmak üzere toplam 501 hak sahibi var. Tüm vatandaşlarımızın mağdur olmadan hak sahibi olmasını istiyoruz. Anlaşma yapılmaz ise zeminde ve harabe alanlar riskli bölge ilan edildiği için acil kamulaştırma ile bu proje gerçekleştirilecek. Bu proje ilçenin ihtiyacına cevap verecek. Merkez ilçe olma yolunda idealimiz ve talebimiz var. Merkez ilçeye layıksanız buna ait görüntü olması lazım."

Proje kapsamında kimsenin mağdur olmayacağını aktaran Demir, 36 ay boyunca ev ve iş yerlerini teslim edilene kadar aylık 836 lira kira desteği yapılacağını anlattı.

Demir, "30 Ağustos'tan sonra anlaşma sonrası, ödemeler ve kira bütçesi oluşturulacak, ödemeler yapılacak. 51 trilyon lira kamulaştırma bütçesi bölgemize ayrıldı. Tapusuz hak sahiplerine de elektrik ve su faturalarına bakarak ödeme yapılması planlanmakta. İlimize ve ilçemize şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İlçede alt ve üst yapı çalışmalarının sürdüğünü, altyapı çalışmasının yüzde 80'ini bitirme noktasına geldiklerini anlatan Demir, DBP'li belediyeler döneminde, ilçedeki birçok çalışmanın engellendiğini dile getirdi.

Demir, şöyle devam etti:

"Vatandaşlar, Büyükşehir Yasasını bilmiyor. Büyükşehir Belediyesini yönetenler bu işin ehli değildi. DBP döneminde Büyükşehir Belediyesinin yapmadığı hizmetleri merkezi hükümeti devreye sokarak başlattık. Arazi yapımız ve zeminimiz açısından çok zor bir yer. Bu işin faturasının bize çıkacağının farkındaydık. Bugün Yeşilli'de su tankerleri ile vatandaşa su taşıyoruz. Bu projeyi hayata geçirirken binbir sıkıntı ile çalışıyoruz. Zorluklara rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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