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Mardin'de "10. Pişmaniye Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 22:44 | Son Güncelleme

Kızıltepe ilçesinde düzenlenen festivalde katılımcılara pişmaniye ikram edildi - Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman: - "Son 1,5 yılda 1,5 milyar lira yatırım yaptık. 'Artık bundan sonra bu ülkenin evlatlarının verdiği vergilerin hiçbirisi dağdaki ve şehirdeki teröriste gitmeyecek' dedik. Şimdi böyle de yapıyoruz" - İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan: - "Biz buraya gelirken gönlümüz coşarak geliyoruz"

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kızıltepe ve İzmit belediyelerince ''10. Pişmaniye Festivali'' düzenlendi.

Kızıltepe ilçesinde İzmit Belediyesi tarafından TOKİ Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kızıltepe İzmit Dostluk Parkı açıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Odabaşı'nın açılışını yaptığı parkı gezerek incelemelerde bulundu.

Davetliler daha sonra ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ''10. Pişmaniye Festivali''ne katıldı.

İzmit Belediyesinin mehteran takımı ve Kızıltepe Belediyesinin halk oyunları ekibinin çeşitli gösteriler sunduğu programda kurulan tezgahlarda pişmaniye çekildi, hazırlanan yaklaşık 10 bin paket pişmaniye katılımcılara ikram edildi.

Törende konuşan Vali Yaman, 26 ay önce göreve başladığı gün terör saldırıları nedeniyle herkesin suratının asık olduğunu ve kimsenin ağzını bıçak açmadığını söyledi.

Bu dönemi birliktelikle geride bıraktıklarını ve artık şehirdeki herkesin yüzünün güldüğünü kaydeden Yaman, "Bizim de 4 ilçemizde çukur operasyonları vardı. Operasyonlardan Cumhurbaşkanımız önderliğinde devletimiz ve hükümetimiz başarıyla çıktı. Daha sonra 15 Temmuz olayları oldu. Yine milletimiz Cumhurbaşkanımız önderliğinde çok iyi bir sınav verdi. Allah'a şükür, o hain FETÖ belasını savurdu." diye konuştu.
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- "Harcamalar dağdaki ve şehirdeki teröriste gitmeyecek"

Yaman, teröre bulaşan belediye başkanlarının yerine yapılan görevlendirmelerle bölgedeki çalışmaların son sürat sürdüğünü söyledi.

Arkadaşlarıyla hükümetten aldıkları destekle çalışmalara başladıklarını dile getiren Yaman, şöyle konuştu:

"Son 1,5 yılda 1,5 milyar lira yatırım yaptık. 'Artık bundan sonra bu ülkenin evlatlarının verdiği vergilerin hiçbirisi dağdaki ve şehirdeki teröriste gitmeyecek. Bundan sonra bizim dağa taşa harcayacak paramız yok. Bütün ödeneğimiz, harcamalarımız değerli hemşehrilerimiz içindir.' dedik. Şimdi böyle de yapıyoruz."

Yaman, Kocaeli ve İzmit belediye başkanlarına destekleri için teşekkür etti.
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- "O karanlık günleri geride bıraktık"

İzmit Belediye Başkanı Doğan da Mardin'e büyük bir mutluluk ve heyecanla geldiklerini, her gelişlerinde kenti ve Kızıltepe'yi daha güzel görmeye başladıklarını söyledi.

Mardin'i ve Kızıltepe'yi çok sevdiklerine dikkati çeken Doğan, şunları dile getirdi:

"Ayrı gayrımız yok. Kardeşiz, dostuz, akrabayız. Bu millet, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde de omuz omuza, kol kola, gönül gönüle Türkiye ve insan düşmanlarına en güzel cevabı verdi. Onun için biz buraya gelirken gönlümüz coşarak geliyoruz. Burada görüyoruz ki hem hükümetimiz hem görevlendirme yapılan belediyeler çok güzel çalışmalar başlatmış ve sürdürüyor. O eskideki talihsiz dönemler artık geride kaldı.

Kaynakların çarçur edilip başka yerlere saçıldığı ve evladımız olan yavrularımızın haklarını, hukuklarını ve hatta canlarını kaybettiği o karanlık günleri geride bıraktık. "

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Odabaş da yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi vererek, 10 yıllık çalışmaları 1,5 yıla sığdırdıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
10. Pişmaniye Festivali mardin

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