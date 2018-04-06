Mardin’de ‘Başarmak ve Geleceği Yönetmek’ semineri

Mardin Büyükşehir Belediyesi öğretmenlere yönelik olarak Kişisel Gelişim Uzmanı Ahmet Şerif İzgören ile “Başarmak” konulu seminer düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere öğretmenler yoğun ilgi gösterdi. Seminer boyunca eğitimde başarılı olmanın yolları ve öğrencileri kazanmanın metotlarına değinildi.

İzgören, daha sonra “Geleceği Yönetmek” konferansıyla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya geldi. İzgören, Türkiye’nin çeşitli coğrafyalarında yaşanan başarı öyküleri ile gençleri büyük düşünmeye yönlendirerek hiçbir başarının imkansız olmadığını belirtti. Valis ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Her alanda olduğu gibi gençlerimizin geleceğe emin adımlarla hazırlanması için Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi olarak bir haftalık ‘kişisel gelişim günleri’ düzenliyoruz. Kendi alanların da tanınan ve benimsenin uzman şahsiyetleri gençlerimizle bir araya getiriyoruz. Kişisel gelişim konferanslarıyla gençlerimizi, şimdiden geleceğe hazırlıyoruz. Bu sayede hiçbir şeyin imkansız olmadığını, gençler, istedikleri ve mücadele ettikleri takdirde imkansızlıkları başarabileceklerini öğretiyoruz” dedi.