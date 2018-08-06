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Mardin'de bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 20:22 | Son Güncelleme

Mardin'de bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişi uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Yeşilkent Mahallesi Funda Sokak'ta kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Ferhan Bilben (39), ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Bilben, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü bıçaklı saldırı Nusaybin

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