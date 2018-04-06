’Mardin’de Bir Gün’ projesi devam ediyor

Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü kırsal mahallelerde öğrenim gören öğrencileri bir günlüğüne misafir ettiği, “Mardin’de Bir Gün” projesi kapsamında ilkokul öğrencilerini misafir etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Derik, Çayköy İlkokulu ve Midyat, Harmanlı İlkokulu öğrencilerini ve öğretmenlerini makamında misafir ederek, Vali Mustafa Yaman’ın hediyelerini takdim etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Sarı, öğretmenlerden öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Öğrenciler Vali Mustafa Yaman’a ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’ya teşekkür ettiler.

Artuklu Öğretmenevinde ikram edilen kahvaltının ardından öğrenciler Mardin turuna çıkarıldı. Öğretmen ve öğrenciler Mardin Öğretmenevi, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, İl Eğitim Tarihi Müzesi, Latifiye Camii, Kasımiye Medresesi ve alışveriş merkezini gezdi.