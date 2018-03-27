Mardin'de bir terörist teslim oldu

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK'dan kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin'de 23 Mart'ta saat 17.50 sıralarında bir terör örgütü PYD/PKK mensubunun Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız teslim olduğu bildirildi.
Terör örgütü mensubunun, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.
Trump'tan Türkiye mesajı: Suriye konusunda...
Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...
Son dakika! NATO Rus diplomatların akreditasyonunu iptal etti
İstanbullular dikkat! Meteoroloji radarına işte böyle yansıdı
Makam odasına yatak yorgan serdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı
Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!
Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti
WhatsApp'a bir bomba özellik daha: QR kod ile ödeme sistemi!
Sahilde aşka geldi
Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu
Getcontact: Telefon rehberi çılgınlığı
Okuyucu Yorumları 0 yorum