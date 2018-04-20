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Mardin'de bir terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 22:37 | Son Güncelleme

Mardin'de bir terörist teslim oldu

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK'dan kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin'de 19 Nisan'da bir terör örgütü PYD/PKK mensubunun, Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız teslim olduğu bildirildi.

Terör örgütü mensubunun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.

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mardin terörist

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